CSE cosecha zancudos y Nicho paga las multas

El “medio vuelto” del gobierno contra el alcalde Dionisio Marenco por censurar la “decapitación” de los partidos Conservador y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) lo hizo público ayer el director del Silais-Managua, Julio Caldera, al anunciar multas para la comuna porque supuestamente la basura en el Distrito VI está “cosechando zancudos”.



La reacción de Caldera se produce cuando la comuna ha iniciado todo un operativo por la capital recolectando varias toneladas de basura, hecho que ayer respondió el vicealcalde capitalino, Neri Leiva Orochena, quien dijo que “no he escuchado al director del Silais-Managua, y si hay que pagar multa lo haríamos”.



Lo que los periodistas vieron fue a un iracundo Caldera que habló como pocas veces lo ha hecho. No había quién le frenara: “Dos días de lluvias en Managua y las condiciones son tremendas, unos tremendos charcos, hay problemas en las viviendas”.



Sin embargo, el “Número 2” de la comuna dijo que la responsabilidad de evitar que haya zancudos en Managua es del Minsa y no de la Alcaldía, y “si ellos no tienen la capacidad sobre eso, pues deberían preocuparse”.



“A la alcaldía del Distrito VI le hicimos una notificación, y como manda la ley le aplicamos una multa de 20 mil córdobas (…) porque es la primera que tiene que velar por una condición higiénica, sus instalaciones son inadecuadas, tiene depósitos de Aedes Aegiptys, si no atendemos este llamado vamos a aplicar la ley, no hay otra manera”, dijo Caldera.



“Si aparecen zancudos es por el Minsa”



Reconoció Leiva Orochena que hay muchos zancudos en Managua y “nosotros estamos haciendo por nuestra parte lo que nos corresponde como es limpiar y erradicar los botaderos ilegales de basura. El Minsa a través del Silais Managua tiene la responsabilidad de evitar que vaya a proliferar la cantidad de zancudos a través de sus jornadas”.



“Nosotros estamos cumpliendo con lo que significa drenar las aguas para evitar que el hospital Manolo Morales se siga inundando y esto es una responsabilidad nuestra”, añadió el vicealcalde, quien insistió en que “si Managua está inundada de zancudos o aparecen larvas en algunos distritos es una responsabilidad de ellos y no nuestra”, dijo.



Confirmó el vicealcalde que existen labores interinstitucionales entre el Minsa y la Alcaldía en jornadas de limpieza con ellos, “pero me llama la atención que el delegado del Silais se exprese de forma casi irresponsable, ya que hemos estado coordinando jornadas que van más allá de eliminar larvas de zancudos, lo que es una acción simple en mandar las brigadas a fumigar”.



El funcionario del Minsa amenazó, además, con multar a las empresas que se nieguen a recibir a los brigadistas de salud que realizan una labor de preventiva dentro de sus instalaciones.



“La salud de la población no es negociable”, agregó el directo del Sistema Local de Atención Integral en Salud, quien anunció “mano dura” a todas las empresas que “no colaboren con nuestros inspectores sanitarios”.



El vicealcalde manifestó que “si ellos recurren a acciones de este tipo (de anunciar multas) pues nosotros las estaríamos asumiendo, pero creemos que el Minsa debe asumir su papel”.



Responsabilidad con Managua

Cuando END le preguntó al vicealcalde si la repuesta del director del Silais es producto de las declaraciones que el alcalde Marenco expresó sobre el “hachazo” que el CSE le asestó a los partidos Conservador y MRS, dijo: “El alcalde Marenco fuera de la política, él tiene una responsabilidad con los managuas, y si alguien quiere confundir las cosas, pues estaría cometiendo un grave error”.



“La función nuestra (la comuna) es social y no política, independientemente de las posiciones políticas que pueda tener el alcalde, yo las respeto, y si existe una plaga de zancudos en Managua es responsabilidad del Minsa y no de la Alcaldía de Managua, por lo que habría que revisar si está actuando bien el responsable del Silais”, señaló.