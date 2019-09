Comisión en El Rama con participantes escogidos

El Rama, enviado especial

Desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense y del Ejército de Nicaragua expresaron su descontento porque no les fue permitido exponer sus problemas a una comisión gubernamental que llegó al municipio de El Rama para conocer sobre el conflicto de la propiedad que vive la zona, y que ha dejado como resultado al menos el asesinato de unas 30 personas.



A pocos se les permitió hablar, y los que pudieron hacerlo fueron seleccionados desde la noche anterior, según denunciaron ante el equipo de EL NUEVO DIARIO varios desmovilizados.



La comisión del gobierno que llegó a El Rama estaba encabezada por el Procurador General de la República, doctor Hernán Estrada, y por la Intendente de la Propiedad doctora Yara Pérez, quienes fueron acompañados por el doctor Nelson Artola, de la Comisión de Reconciliación y Paz; por la ministra de Gobernación Ana Isabel Morales; por el vicetitular del MagFor y por el ministro de Educación Cultura y Deportes.



El sacerdote Carlos Zúniga, quien encabeza la Comisión de Reconciliación y Paz del municipio de El Rama, afirmó que el conflicto de la propiedad en la zona tiene dimensiones de gravedad. “Es un problema sumamente grave”, afirmó el cura, y señaló que la responsabilidad del conflicto la tienen los gobiernos, que no han mostrado voluntad para resolver el problema.





Retitulan tierras

“Hay gente que tiene hasta 16 años de estar rodando sin tener respuesta a sus problemas”, señaló el sacerdote Zúniga, quien reconoció que un elemento que ha dificultado la solución al problema de la propiedad, “es que hay jueces y abogados que se han prestado al juego de titular las propiedades que ya estaban tituladas, y esta cosa de falsear las escrituras está dificultando la solución al problema”, señaló.



Comentó casos como el del señor Clover Regino Rivas Sequeira, quien desde 2001 está luchando por la legalización de la finca El Castillo, de la que fueron desalojados, y que ahora apareció una persona identificada como Teodoro González, afirmando que compró la propiedad al Banco Central de Nicaragua.



Carmen Medina denunció que le fue asignada la finca de 40 manzanas llamada La Florida, pero los mismos desmovilizados de la ex Resistencia la desalojaron y le quitaron 20 manzanas, y ahora ha tenido que huir junto a sus cuatro hijos por temor a que les puedan hacer algo.



Sólo promesas

Hernán Estrada, Procurador General de la República, afirmó ante los demandantes que no habrá más tomas de propiedades y no se permitirá que las autoridades judiciales también se presten al juego de legalizar aquéllas de las que se tenga dudas de su estado legal.



“El que tiene posesión de la propiedad debe estar seguro de su propiedad”, afirmó Estrada, quien aseguró que dentro del proceso de titulación que está desarrollando el gobierno actual, no se permitirán títulos falsos ni supletorios, ni fincas que se agrandaron en sus medidas bajo el amparo de la autoridad.



Por su parte, la Intendente de la Propiedad, doctora Yara Pérez, garantizó a los campesinos que el gobierno respetará a quienes estén en la posesión de la propiedad, y quien tenga su certificado de cumplimiento no será desalojado.



Pérez dijo que la Intendencia de la Propiedad no reconocerá unas constancias que el Banco Central de Nicaragua está emitiendo, principalmente a antiguos dueños de las propiedades que las utilizan para reclamar las fincas que el Banco les quitó en pago de las deudas contraídas y que no fueron honradas.



Caso de Sacasa

La doctora Pérez anunció que el gobierno, a través de la Intendencia, intervendrá en el conflicto de Caño Negro, donde el diputado Francisco Sacasa Urcuyo presuntamente usurpó propiedades a campesinos humildes, varios de los cuales se encuentran detenidos en la Policía de Bluefields.



Aseguró que como Intendencia entrarán a las propiedades para verificar su estado legal, y llamó a la Policía a dar respaldo a las autoridades de la Intendencia.



Por su parte, la señora Marlene García, una de las desalojadas, pidió a la comisión gubernamental respaldo para que los siete detenidos sean puestos en libertad. Denunció que una pareja de esposos, María y Lorenzo Mendoza, están detenidos, mientras sus pequeños hijos deambulan en el poblado sin que nadie les preste ayuda o les dé de comer.