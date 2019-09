Lo apresan y linchan tras identificarlo como ladrón

JINOTEGA

Uno de los delincuentes que pereció al enfrentarse a un grupo de campesinos en la comunidad de Wamblán, municipio de Wiwilí, había sido encontrado con vida por un grupo de enfurecidos campesinos que lo lincharon, al enterarse de que por culpa de los antisociales, había muerto el joven José René Castillo Zelaya, de 22 años, según fuentes de la Inteligencia Militar.



Las primeras investigaciones señalan que tres de los sujetos que vestían de policía --incluyendo grados-- y armados con fusiles AK, se presentaron a la casa de don Manuel Palma Núñez, de 74 años, quien se encontraba en compañía de su esposa e hijos, por lo que no sospechó que se tratara de delincuentes, tras identificárseles como miembros de la Policía Nacional.



Pero de pronto, el falso policía agarró del cuello al propietario de la casa y le manifestó que nadie se moviera porque era un asalto, mientras otro de los antisociales cerraba la puerta del comisariato. Un tercer sujeto amarró a los que se encontraban en la vivienda, pero uno logró escapar y dar aviso a los vecinos del lugar, quienes con armas de cacería corrieron a enfrentar a los delincuentes.



Huyeron con botín

Con mil once dólares y 50 mil córdobas en efectivo en las manos, más mercadería, los delincuentes trataron de darse a la fuga por la puerta de la cocina, llevándose secuestrado a José Danilo Palma Herrera y a la empleada Santos Dominga Matey Real, pero al salir al patio se encontraron con los campesinos, y se produjo el enfrentamiento donde cayó el joven José René Castillo Zelaya, y resultó gravemente herido su padre.



El primero en caer bajo las balas de los campesinos fue el antisocial Henry Gutiérrez González, alias “El Volador”, ahora identificado como José Cruz Castellón, de 35 años, originario de planes de La Ceiba, quien vestía con uniforme y grados de la Policía Nacional; el segundo fue Nelson Arturo Lagos Betanco, alias “El Guapote”, jefe de la banda, quien al parecer fue capturado con vida por los campesinos y al interrogarlo y comprobar su participación en los hechos, lo lincharon y lo remataron a balazos, ya que presentaba siete impactos en diferentes partes del cuerpo.



La Policía aseguró que no han podido capturar a los sujetos que lograron romper el cerco tendido por los campesinos, pero la Inteligencia policial y militar continúa las investigaciones.



Esta banda había cometido una serie de asaltos y robos con intimidación en Palacagüina, Jalapa y Ocotal, en Nueva Segovia, donde el siete de noviembre del año pasado se enfrentó con miembros de la Policía Nacional con resultado de dos agentes heridos, por lo que luego se trasladaron al departamento de Jinotega, donde ya habían cometido varios robos con intimidación. Se asegura que asesinaron a un policía en la comarca de Aguasuá, municipio de Bocay.



Ejército pondrá puesto militar en Wamblán

Por su parte, el teniente coronel Ricardo Sánchez ordenó al teniente coronel Noel Pichardo, jefe de la base de Apanás, que realizara un recorrido en helicóptero por la frontera con Honduras, donde están los puestos fronterizos, que bajara a Wamblán para prestar ayuda a los civiles heridos, y diera persecución a los dos antisociales que lograron escapar.



El jefe del VI Comando Militar del Ejército de Nicaragua aseguró que a esta banda también se le agregan dos elementos: José René Castellón Zelaya, quien tiene un hermano preso condenado a 20 años en el Sistema Penitenciario, y otro que se dedica al tráfico de estupefacientes. Señaló que también se investiga a Antonio Martínez, alias “Chiquitín”.



Sánchez señaló que debido a la situación que se ha presentado en Wamblán, se instalará un puesto militar para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la zona.