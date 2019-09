Policía y Ejército: “Son hechos aislados”

Las máximas autoridades de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua calificaron por separado como “un hecho aislado” el enfrentamiento a balazos entre un grupo delictivo armado y disfrazado de militares y policías, contra civiles de la comunidad de Wamblán, donde tres personas fallecieron.



“No diría que hay terror en el campo, es un hecho lamentable que estamos investigando en el que cuatro civiles murieron, según el primer informe preliminar que recibí, insisto preliminar porque las distancias son tan lejanas y no teníamos en ese lugar una delegación de policía”, dijo la primera comisionada Aminta Granera, Directora General de la Policía Nacional

“No hay terror”



“La misma población se metió a detenerlos, hubo un tiroteo, hay dos delincuentes muertos y un civil, pero gracias a Dios son hechos aislados, que no podemos hablar de terror en el campo, tenemos control de la situación”, señaló la jefa policial.



Granera trató de minimizar la situación al afirmar que “se han dado tres casos en una población rural inmensa”; además, afirmó que son “territorios inmensos, despoblados, tres casos no nos pueden hacer una generalización, tenemos un plan permanente de seguridad en el campo”, agregó.



Expresó que dicho plan se verá fortalecido con el ingreso de mil policías voluntarios que pronto saldrán de la academia, y afirmó que como parte del mismo, les han dado una capacitación especial para que puedan llegar preparados a los distintos territorios.



Ejército: “Banda vieja”



Por su parte, el jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens, también explicó que el grupo que intentó realizar el asalto en una pulpería de Wamblán, trabaja desde hace tiempo en la frontera entre Nicaragua y Honduras, y que en otras ocasiones han sido golpeados hasta ser diezmados.



“Hace algún tiempo en el borde fronterizo de lo que es Wamblán, ha habido la existencia de un grupo de delincuentes que operan interfronterizo; éstos permanecen algún tiempo en Nicaragua y cometen algunas fechorías, y posteriormente se trasladan a Honduras, cuando son perseguidos”, explicó el alto jefe militar.