Demandan transparencia de fondos venezolanos

Tres especialistas de la sociedad civil demandaron ayer verdadera transparencia en el uso y destino del financiamiento concesional otorgado por Venezuela, correspondiente al 25 por ciento de la factura venezolana, que de llegar a diez millones de barriles, sería de más de US$ 500 millones.



El experto fiscal René Vallecillo, el auditor Aarón López, y el economista Adolfo Acevedo, alertaron sobre el endeudamiento público que está provocando el comercio de petróleo, financiamiento concesional que es administrado por ALBA-Caruna, un ente privado.



Así lo afirmaron los especialistas durante un conversatorio organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp); la Coordinadora Civil; el Movimiento por Nicaragua y el Centro de Estudios y Análisis Político, CEAP.



Vallecillo mostró todo el entramado legal, constitucional e institucional que no es cumplido en la ejecución del Acuerdo Energético entre Venezuela y Nicaragua, suscrito por el presidente Hugo Chávez, de Venezuela y Daniel Ortega, de Nicaragua.





Hay que auditar Albanisa

López señaló que la auditoría especial que practique la Contraloría no debe limitarse a Petronic, sino que por ley hay derecho a auditar Albanisa y a las instituciones que reciben financiamiento de ALBA-Caruna como el Invur, el FISE y el Irtramma.



De igual modo, los especialistas resaltaron que el Acuerdo Energético señala que debe ser operativizado por instituciones públicas y no por un ente privado, sobre todo al tratarse de una operación de crédito internacional que será asumida por la República de Nicaragua.



También se cuestionó que las instituciones que reciben financiamiento de ALBA-Caruna no hagan modificación en su presupuesto, y no lo reporten en su ejercicio de ejecución presupuestario trimestral, según lo establecido por la Ley de Régimen Presupuestario.



Acevedo también emplazó a las autoridades del Banco Central a que expliquen cómo se registra este financiamiento y flujo de capital que ingresa al país, y que tiene un gran impacto, como ha sido el aumento del 40 por ciento en la importación de bienes como producto del aumento del consumo, tras la inyección de capital.



El economista a su vez resaltó que la cooperación venezolana debe ser administrada con transparencia, y que si se invirtiera de forma responsable, podría contribuir a la mejoría de los servicios de Salud y Educación, aunque de lo contrario, serviría para financiar los nuevos oligopolios sandinistas.