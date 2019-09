Criminal trato a pacientes de Sida

Cuarenta nicaragüenses con Sida se mueren de a poquito por falta de antirretrovirales, mientras el Ministerio de Salud ofrece desesperadamente “lo suficiente” de estos fármacos a médicos infectólogos privados, e incluso a gobiernos centroamericanos.



El señor Bruce Menzies Offer, Presidente de la Asociación Nicaragüense de Personas Positivas Luchando por la Vida, envió una carta al Dr. Ariel Herrera, Director del Hospital “Roberto Calderón”, donde le expone la ausencia de sensibles antirretrovirales en la farmacia de esa dependencia, y que no pueden conseguirse en ningún otro lugar.



“Ésta no es la primera vez que se da el desabastecimiento, este inconveniente ha sucedido no sólo esta vez, sino que en ocasiones anteriores ha habido desabastecimiento con el Efavirez, que es uno de los antirretrovirales con los que más PVVS tienen este esquema”, dice Menzies Offer.



Trato criminal

“Sencillamente, es criminal la manera con que el gobierno, a través del Ministerio de Salud, atiende la situación de las personas que viven con VIH/Sida --¿las atiende o las ignora?--”, denuncia el doctor Guillermo Porras Cortés, Secretario de la Asociación Nicaragüense de Infectología.



En escrito difundido por internet, el doctor Porras --hermano del también galeno y diputado sandinista Gustavo Porras, presidente de Fetsalud-- expone que hace unos meses algunos infectólogos recibieron llamadas telefónicas de parte de una funcionaria del Minsa, que ofreció donar medicamentos antirretrovirales al sector privado porque “tenemos lo suficiente para todos los pacientes que están en tratamiento, es mucha cantidad y se puede vencer, y ya todos los que ameritan tratamiento lo están recibiendo”.



¿Pueden imaginar ustedes eso?, que “ya todos los que ameritan tratamiento lo están recibiendo”, en un país donde no hay una decisión gubernamental seria de reconocer la situación del VIH/Sida, y emprender de manera decidida acciones preventivas claras y directas, así como acciones dirigidas a ofrecer acceso universal y espontáneo a las pruebas diagnósticas para VIH, y consecuentemente a garantizar acceso universal a tratamiento antirretroviral y medicamentos para infecciones oportunistas”, expone.





Los ofrecen a gobiernos vecinos

El doctor Guillermo Porras, quizás el más especializado en tratamiento a personas con VIH/Sida, precisa que la desesperación llevó al Minsa incluso a ofrecer dichos medicamentos a gobiernos centroamericanos para que fueran utilizados por las personas viviendo con VIH/Sida en dichos países.



“Si hubiese decisión y voluntad de hacer bien las cosas, y la planificación y la eficiencia fueran la norma, muchas personas que viven con VIH/Sida estarían siendo diagnosticadas oportunamente y recibiendo los beneficios de la terapia antirretroviral, evitando así la progresión de la enfermedad con una mejoría indiscutible en la calidad de vida y la sobrevida”, señala.



Y agrega: “Ahora sucede que más de 40 personas viviendo con VIH/Sida están sin tratamiento porque el Minsa no garantizó el abastecimiento de Tenofovir --uno de los componentes de su esquema terapéutico-- poniéndolos en riesgo a desarrollar resistencia viral y por ende al fracaso terapéutico. Crimen es la palabra para describir tal hecho, que es una mezcla de ineficiencia y falta de voluntad, decisión y sensibilidad.



“Agregamos a esa situación otro aspecto que ya hemos denunciado previamente: los exámenes para seguimiento --recuento de linfocitos CD4+ y carga viral-- no son procesados de manera oportuna y los resultados no son entregados para que ayuden a tomar decisiones; de hecho, la situación ha empeorado en los últimos meses”, expresa.



El doctor Porras indica reconoce el esfuerzo que realiza el personal de la clínica de VIH/Sida del Hospital “Roberto Calderón”, que procura mantener la mejor atención posible, guiados prácticamente sólo por eventos clínicos.



“Es realmente frustrante estar haciendo práctica médica en VIH/Sida como se realizaba 20 años atrás. Deben garantizarse las pruebas de laboratorio de seguimiento para que aquellas personas que están en tratamiento puedan beneficiarse y sentirse seguras de las decisiones médicas oportunas.



“Esta situación debe cambiar. Continuaremos demandando mejorías importantes en la atención a las personas viviendo con VIH/Sida. El acceso universal a pruebas diagnósticas para VIH, a medicamentos para infecciones oportunistas, y a medicamentos antirretrovirales, debe ser una realidad impostergable”, sostiene.





Carta de pacientes confirma

Managua, 09 de junio de 2008

Doctor Ariel Herrera

Director

Hospital “Roberto Calderón”



Su despacho

Estimado Dr. Herrera:

Reciba un cordial saludo de mi parte.



El motivo de la presente es para dejar sentada mi inconformidad y mi protesta por la falta de medicamento antirretroviral, específicamente Tenofovir, en la Farmacia del Hospital “Roberto Calderón”. En mi caso, como treinta y ocho pacientes más que estamos con este componente, he esperado desde el día miércoles 04 de junio, y al día de hoy no se ha solucionado el desabastecimiento, y lo único que me dicen es que NO HAY.



Es responsabilidad tanto del Hospital “Roberto Calderón” como del Ministerio de Salud (Minsa) estar pendientes de la existencia en bodega de los medicamentos antirretrovirales para las personas que vivimos con VIH, porque éste no es un medicamento que se pueda dejar de tomar un día, menos una semana; además que no es un medicamento que se pueda adquirir en cualquier farmacia, y los únicos perjudicados somos nosotros las personas que vivimos con VIH.



Esta protesta la realizo como PVVS, Presidente de la Asociación Nicaragüense de Personas Positivas Luchando por la Vida (ANICP+VIDA) y en nombre de las otras PVVS que en algún momento han pasado por este inconveniente.



Bruce Menzies Offer

Presidente

ANICP+VIDA

Cc:

Dr. Adrián Zelaya, Secretario General del Minsa.



Secretaría Técnica de Conisida.