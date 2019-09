Oposición se puso en marcha

Desde diferentes puntos de la capital marcharon miles de simpatizantes del MRS, del Partido Conservador y de otras expresiones de la sociedad civil, hasta llegar a la rotonda de Metrocentro. Ahí, la oradora principal, la comandante Dora María Téllez, quien recientemente terminó 12 días de huelga de hambre, prometió organizar la oposición a través de asambleas cívicas en todo el país.



“Vamos a salir de aquí a organizar asambleas cívicas, para de esta forma tomar el poder en el campo y la ciudad. Desde ahí vamos a levantar la bandera azul y blanco y si la democracia es el poder del pueblo, el pueblo se va a organizar; la primera asamblea inició hoy”, dijo Téllez luego de cuestionar al gobierno del presidente Daniel Ortega sobre el alza de los alimentos, del transporte y de los servicios básicos.



Por otro lado, Téllez exigió al gobierno que aumente el salario de los trabajadores y que garantice semillas, urea y financiamiento para los campesinos, además de que envíe atención inmediata a los afectados por el huracán Félix en la Costa Caribe Norte.



“¿Que de dónde van a salir los fondos de lo que estamos exigiendo? pues del petróleo venezolano, ahí hay suficiente dinero para darles respuesta y si el gobierno no lo puede hacer, que se vaya”, indicó Téllez.



Un país sin distingos de banderas

También destacó la existencia de represión en contra de medios de comunicación, periodistas y pidió que terminen con las amenazas en contra de Organismos No Gubernamentales, así como el guillotinazo a los partidos políticos, tal es el caso del MRS y el PC a los cuales el CSE canceló sus respectivas personalidades jurídicas.



Por su parte Róger Arias, quien también cumplió 11 días en huelga de hambre junto a Téllez, dijo que seguirá luchando en contra del pacto de Alemán y Ortega, porque según el, la juventud quiere un país donde puedan convivir todos los sectores sociales sin distingo de banderas.



Al respecto, el general retirado Hugo Torres, dijo que ya había una chispa que se despertó, y si la juventud despierta el país tiene esperanza.



Las marchas coordinadas desde cuatro puntos de Managua avanzaron al paso de la lluvia, que curiosamente cubría las calles de la capital a medida que avanzaban los simpatizantes del MRS y el PC.



Personalidades también marchan

La marcha multitudinaria que congregó a miles de simpatizantes de los partidos decapitados también fue apoyada por el Movimiento Autónomo de Mujeres. También llegaron a la concentración personalidades como el histórico líder del PLI y ex vicepresidente de la República, doctor Virgilio Godoy; la Miss Nicaragua 2007 Xiomara Blandino; el escritor Sergio Ramírez Mercado; los comandantes de la Revolución Henry Ruiz, Luis Carrión y Víctor Tirado López, y el artista, imitador de voces, Luis Enrique Calderón.



Antes, el presidente del movimiento Vamos con Eduardo, Eduardo Montealegre, llegó hasta la rotonda Jean Paul Genie y entregó a Edmundo Jarquín, una carta de apoyo a la marcha y a las nuevas acciones que se iniciaron ayer.



La concentración fue cerrada con un concierto a cargo de Carlos Mejía Godoy ex candidato a la vicepresidencia por el MRS.