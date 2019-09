“Sopa de plástico” en Océano Pacífico

Una mancha de plástico cuya extensión es dos veces el territorio de Estados Unidos, cubre el océano Pacífico. Charles Moore fue el oceanógrafo que la descubrió, y dio a conocer que la misma puede contener cien millones de toneladas de desechos.



A la gran masa de plástico que cubre cerca de 500 millas de la costa de California, que rodea Hawai y se extiende hasta casi Japón, le han llamado “sopa de plástico” y es para los científicos el mayor vertedero de desechos del mundo.



De acuerdo con investigaciones realizadas, “la sopa de plástico” es como un ser vivo, pues se mueve como un gran animal sin correa y es capaz de provocar grandes catástrofes al acercarse a la costa, como lo hace con frecuencia en el archipiélago hawaiano.



Según la Organización de Naciones Unidas, la contaminación del océano provoca anualmente la muerte de más de un millón de pájaros marinos y de cien mil mamíferos acuáticos.



Basurero subacuático

En la actualidad, en la “sopa de plástico” se encuentran hasta 3 kilogramos de plástico (6 libras con 6 onzas) por cada medio kilo (1.1 libra) de plancton, que es el alimento de cientos de especies marinas

En algunas áreas del océano, señalan los informes realizados por los investigadores, no se ha podido encontrar el fondo, pues está cubierto por grandes capas de bolsas plásticas. La mitad de todos los plásticos vertidos al océano se hunden, y al hacerlo, los moluscos, crustáceos y otros pequeños animales que son parte de la cadena alimenticia y encargados de la limpieza del mar, terminan muriéndose.



Lamentablemente, la mancha de plástico en el océano continúa creciendo cada día, pero no es la única que crece, señala Salvador Montenegro, director del Centro de Investigaciones de los Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CIRA-UNAN). En Nicaragua, nuestros lagos y lagunas son verdaderos basureros subacuáticos.



“Las lagunas de Masaya, Tiscapa, Apoyo y los lagos Cocibolca y Xolotlán son grandes basureros subacuáticos, las grandes cantidades de desechos que llegan hasta estos cuerpos de agua arrastrados por las corrientes, interfieren en la vida acuática, primero porque facilitan la reproducción de gérmenes, disminuyen los nichos para la adecuada reproducción de los organismos que necesitan fondos limpios para reproducirse, y son una amenaza latente para todos los seres que se ubican en ese hábitat”, dijo el doctor Montenegro.



Estado debe ordenar

Tanto el director del CIRA-UNAN como algunos ambientalistas, señalan que el Estado de Nicaragua, si pretende evitar un caos por la gran cantidad de desechos plásticos que se tiran a diario, debe establecer leyes y regulaciones a fin de buscar, entre otras cosas, que las empresas dueñas de los desechos que flotan y se ven por doquier, reciclen.



“En el país no hay una política de reciclaje que obligue, por ejemplo, a las empresas embotelladoras dueñas de una gran parte de los desechos plásticos, o a las empresas que venden agua en bolsa, a reciclar el material plástico que utilizan, es decir, que destinen una parte de sus ganancias a programas de reciclaje o que las obliguen a usar sólo envases retornables”, expreso Montenegro.



Promoviendo un cambio de cultura: Las bolas más grandes

El ingeniero Manuel Ordeñana, de la Dirección de Limpieza Pública de Managua, señaló que el concurso “Quién tiene las bolas más grandes”, que la Alcaldía de la ciudad ha venido promoviendo, está generando un cambio de cultura en los capitalinos respecto no sólo a las bolsas plásticas, que ellos clasifican como de plástico flexible, sino en la recolección de recipientes y envases.



“Nos llama la atención que cada año las bolas que llegan al concurso tienen menor peso y diámetro que las bolas de años anteriores, lo cual quiere decir que las personas están desechando menos materiales, no hemos hecho un estudio sobre esto pero salta a la vista”, dijo el ingeniero Ordeñana.



También Ordeñana comentó que el objetivo principal del concurso se ha logrado, pues se ha sensibilizado a la comunidad en la separación de los desechos sólidos inorgánicos desde su casa, escuela, universidad, fábrica o centro de trabajo, de acuerdo a su origen.



“En los hogares, no en todos por desgracia, porque éste es un proceso, los niños recolectan el plástico o el papel y hacen bolas del tamaño de una pelota de fútbol o baloncesto para que el alcalde Dionisio Marenco, durante los concursos distritales se las intercambie en el segmento del concurso que se denomina: “Bolas van, bolas vienen, nuestra intención”, concluyó.





Las bolas más grandes

El año pasado, el concurso “Quién tiene las bolas más grandes” se realizó en dos etapas en la capital. Participaron cinco distritos, con veinte equipos que sumaron 180 participantes en cada etapa.



Cada equipo elabora 4 bolas: una de papel impreso, una de cartón, una de plástico flexible transparente y una de plástico PET transparente (botellas de gaseosas o agua).



El grupo ganador es el que construya las bolas más grandes, con mejor geometría, de materiales más homogéneos y mejor presentación.