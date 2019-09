Le extraen tumor que pesó 20 libras

Un equipo médico del Hospital Alemán-Nicaragüense realizó una intervención quirúrgica a Claudia Elizabeth Molinares, de 33 años, para extraerle un tumor de 20 libras de peso, informaron autoridades del centro hospitalario.



Los médicos especialistas William Algaba y Marvin Quiroz, se pusieron al frente de la complicada cirugía, que según dijeron, resultó en un éxito total.



La mujer llevaba 10 años con el mioma o tumor en su vientre, pero según dijo, no se lo trataba médicamente por temor a perder la vida, sin embargo cedió debido a los intensos dolores que la aquejaban en los últimos días.



Sin embargo, tras la operación ha recuperado las ganas de vivir y se siente totalmente feliz “como si hubiera vuelto de nuevo a la vida”.



Molinares reside en Las Américas II, y de acuerdo con el parte médico se encuentra en condición estable. Los galenos creen que hoy por la tarde podría recibir el alta definitiva. Luego tendría que hacerse chequeos rutinarios.



“Estoy contenta, siento que me he quitado un peso de encima”, refirió la paciente tras la cirugía.



Según los galenos, la mujer estaba poniendo en serio peligro su vida si no se ha tratado su mal a tiempo, ya que se le había deformado severamente el vientre.