Solicitan ver Ruta del Agua en Río San Juan

SAN CARLOS/RÍO SAN JUAN

Pequeños y medianos empresarios de la Cámara de Turismo de los diferentes municipios de Río San Juan, se reunieron para evaluar su plan de trabajo y líneas de acción, y acordaron por unanimidad externar sus preocupaciones ante el Presidente de Intur, Mario Salinas, por la falta de información sobre la tan promocionada Ruta del Agua, así como demandar ante la alcaldesa de San Carlos, Marisol McRea, el reconocimiento de la organización turística Cantur, que por derecho les corresponde.



Sandra Castrillo, propietaria del Refugio Bartola; Rosa A. Rodríguez, de Papaturro; Melvin Vargas, San Miguel; Benito Salazar de El Castillo; Leopoldo Aquiles González, Hospedaje Carelis, de San Carlos; Cony Matamoros, de Cabinas Leyko y el presidente departamental de Cantur, Henry Sandino, son parte de más de 60 pequeños y medianos empresarios que se reunieron y demandaron la presencia del presidente de Intur para que conozca la realidad que viven en Río San Juan.



Los empresarios lamentan el abandono en que sigue sometido Río San Juan, mientras reconocen la voluntad de Salinas de “trabajar unidos para obtener mejores resultados en materia de promoción y desarrollo del producto turístico”, sin embargo, aseguran que en San Carlos ocurre lo contrario, porque la alcaldesa Marisol McRea no reconoce a la organización turística y ha nombrado para los fines que ella estima conveniente, a quien no representa a organización alguna.



Ni a reuniones invitan a Cantur

“Nos preocupa grandemente no tener ningún tipo de informe del avance del proyecto Ruta del Agua, de la cual somos parte indisoluble”, afirman los miembros de Cantur en carta enviada a Salinas. En la misma indican que existe un componente de capacitación y promoción para beneficiar a las Mipyme, y sobre el Fondo de Desarrollo Empresarial, no tienen información porque no se invita a Cantur a las reuniones del proyecto.



Los agremiados solicitan al presidente de Intur su apoyo para la gestión de habilitar un cajero automático a fin de dar respuesta a los turistas que les visitan, así como diseñar, planificar, promocionar y ejecutar una campaña de promoción de inversión de transporte acuático, que cubra la ruta Granada-Isla de Ometepe-Solentiname-San Carlos y orientar a la delegada de Intur en el departamento, la coordinación de acciones con la Cámara.



Alcanzan logros con alianzas estratégicas

Pero también los empresarios turísticos dirigieron un carta, firmada por sus agremiados a la alcaldesa Marisol McRea, en la que aseguran integrar a más de 140 afiliados, con igual número de hoteles, hospedajes, bares, restaurantes, comiderías, sodas, guías turísticos, transportistas y artesanos, generando más de 700 empleos permanentes y 500 empleos temporales, que describen uno a uno los esfuerzos realizados por Cantur en el departamento y describen las alianzas estratégicas alcanzadas.



Destacan que han contado con el apoyo del Servicio Holandés de Cooperación (SNV); del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); del Corredor Biológico Centroamericano; del Gobierno de China Taiwan; Intur; Fundeverde; Impyme; Tecuilcan; Rinfores Aliance; Consorcio Gaspar; Fundar; Fundación Adelante y la Cámara de Turismo de la zona Norte de Costa Rica, entre otras.



Arbitrariedades de alcaldesa

Señalan que han venido trabajando con todos los gobiernos como aliados estratégicos, no obstante “el Gobierno Municipal que usted representa no nos apoya, al contrario creemos que hay un inexplicable e injustificado rechazo a nuestra organización”, expresan a la alcaldesa McRea los miembros de Cantur.



Sostienen que en vez de apoyarlos más bien les ha obstaculizado, y lo más grave es que para las ferias que anualmente celebran en septiembre, fundadas y organizadas por Cantur, ahora no se toma en cuenta a la organización y ha nombrado para el sector turístico a quien no les representa, el mismo que también han delegado para el Poder Ciudadano, cuya representación por derecho propio le corresponde a Cantur.



Los empresarios enviaron también carta a Rosario Murillo coordinadora de Comunicación Social y Poder Ciudadano, en la que dicen que el 90 por ciento de los afiliados de Cantur son miembros del FSLN y que la alcaldesa McRea y el secretario político municipal del partido, Silvio Sánchez, cometieron la arbitrariedad de desconocer a la organización, por lo que piden se les restituya el derecho que les pertenece en el gabinete.