Colombia considera pedir extradición de colombianas y mexicana

Colombia le pedirá a Nicaragua entregarle a dos colombianas y una mexicana asiladas en ese país en caso de que la Fiscalía determine que hay méritos para juzgarlas por vínculos con la guerrilla de las FARC, aseguró este sábado el canciller Fernando Araújo.



"En la medida que la Fiscalía actúe y se adelanten los procesos que están en marcha (...) serán solicitadas en extradición", señaló Araújo a radio Caracol refiriéndose a las colombianas Martha Pérez y Doris Torres, a quienes acusó de pertenecer a las FARC.



Sobre la mexicana Lucía Moret, el canciller dijo que si la Fiscalía encuentra que "también hay razones" para procesarla "por actos delictivos en contra de Colombia", se procederá "a hacer la solicitud correspondiente", aunque dijo ignorar si Managua y Bogotá tienen tratado de extradición.



Araújo se abstuvo de afirmar si Moret milita en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) porque "eso es lo que se está revisando".



"Lo que sí tengo muy claro es que no hay ninguna justificación para que la ciudadana mexicana hubiera estado en el campamento del señor Raúl Reyes (número dos de las FARC), porque allí "se planeaban actividades en contra de los colombianos y nosotros no podemos aceptar que haya personas allí colaborando con la guerrilla", sostuvo.



Las tres mujeres recibieron asilo en Nicaragua tras ser detenidas por las autoridades de Ecuador, luego del ataque colombiano en ese país el 1 de marzo que terminó con la muerte de Reyes y otra veintena de personas que estaban en una base del líder rebelde, incluidos cuatro mexicanos.



El ministro reiteró su rechazo a declaraciones del presidente nicaragüense Daniel Ortega, el jueves durante un acto al que asistieron las tres sospechosas.



Ortega exigió a Uribe abstenerse de "asesinar" a las jóvenes y lo sindicó de practicar el terrorismo de Estado, ante lo cual Bogotá protestó el viernes.



"Hay un compromiso de todos los gobiernos en la lucha contra el terrorismo y no podemos aceptar que ningún país esté dándole refugio a reconocidos terroristas", señaló Araújo.