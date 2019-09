“No somos asesinos y nos exponen al peligro”

Periodistas señalaron de lamentables y muy serias las declaraciones del presidente Daniel Ortega, de llamar “asesinos” a los medios de comunicación por realizar investigaciones sobre la función pública del gobierno. Afirmaron que esta acusación pone en peligro la vida de los hombres y mujeres de prensa, sobre todo cuando se aproxima una elección municipal.



Marcos Carmona, Secretario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, instó al Presidente a reflexionar cuando vaya a emitir ese tipo opiniones, pues no contribuyen a nada, y por el contrario, esto puede alentar a cualquier fanático a realizar acciones peligrosas en contra de un periodista, inclusive atentar contra la vida de éste.



“En Nicaragua ya han matado a periodistas por puro fanatismo, sólo recordemos el caso de la periodista María José Bravo, quien fue asesinada por Eugenio Hernández, ex alcalde de El Ayote, en la contienda municipal de 2004”, refirió Carmona.



Campaña contra los medios

Aseveró que desde que Ortega asumió la Presidencia no ha dado muestra de acercamiento con los medios de comunicación, por el contrario, sólo se ha visto una confrontación directa y varios periodistas han sido agredidos por funcionarios públicos.



Por su parte, la periodista de radio Cepad, Silvia Landeros, quien cuenta con más de 30 años en el ejercicio profesional, calificó como un exabrupto las declaraciones de Ortega. Además, dijo que eso denota el mal asesoramiento que recibe el Presidente. “No somos asesinos, sino informadores de la verdad. El periodista no tiene la intención de dañar a un ciudadano, sino investigar sobre lo que pasa en las instituciones del país”, acotó.



Eduardo Cruz, periodista de La Prensa, expresó que Ortega hizo un señalamiento muy grave, y es una calumnia que debería ser enjuiciada. Afirmó que esa no es la mejor manera de decir que no está conforme con lo que sale publicado en los medios de comunicación.



“Los periodistas que trabajamos en los medios no somos asesinos, el problema es que los funcionarios de este gobierno son susceptibles a las críticas. El Presidente no entiende que nuestro trabajo es fiscalizar la actuación pública y tal vez eso es lo que él no ha logrado entender”, dijo Cruz.



Zenelia Castañeda dijo que Ortega no debería llamar asesinos a los periodistas, ya que la única labor que realizamos es informar a la ciudadanía. “La investigación que recabamos es para ser publicada, pese a que no sea del agrado para el gobierno”, dijo la periodista de Radio Universidad.



No hay plan para matar a asiladas

EL NUEVO DIARIO intentó conocer si existe un plan para matar a la mexicana Lucía Morett y a las colombianas Doris Torres Bohórquez y Martha Pérez Gutiérrez, que se encuentran asiladas en nuestro país. La División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional informó escuetamente que ellos sólo les están brindando protección en base a la ley.



“Todo está en el marco de la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, en su artículo tres, donde se establece protección, hablando jurídicamente”. Al consultar si esta institución tiene conocimiento de que las asiladas corren peligro en nuestro país, el funcionario respondió que la Policía brinda protección cuando alguien cree que está en peligro.



Recuadro:

CPDH realiza taller para periodistas

La Comisión Permanente de los Derechos Humanos está realizando talleres a periodistas del país, con el fin de capacitar dentro del marco jurídico la participación ciudadana, esto en el contexto de las próximas elecciones municipales.



Habrá otros talleres donde se abordará la Ley de Municipios, la Ley Electoral y la Ley de Acceso a la Información. En este taller han participado periodistas de Matagalpa, Jinotega, Chontales, Granada, Sébaco y Managua, donde el tema central es la Ley de Participación Ciudadana.