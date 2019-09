“No queremos banco de los trabajadores”

El secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), Roberto González, criticó al gobierno ayer. Por un lado, hizo un llamado al director del INSS, Roberto López, para que no se cree el Banco de los Trabajadores, y “porque en las clínicas previsionales sólo se sigue recetando acetaminofén”, y por otro, a la ministra del Trabajo, Jeaneth Chávez, porque en ese ministerio están obstaculizando la entrega de certificados a los sindicatos.



“¿Cómo es posible que no hayamos tenido una reunión con el director del INSS?”, preguntó González ante la Asamblea General de los Trabajadores de la CST, organizada para abordar el Plan Nacional de Desarrollo Humano propuesto por el gobierno.



“Escuché información del director del INSS, que dijo que el FMI era mentiroso porque las arcas del INSS estaban seguras; bienvenidas sus palabras, porque no queremos el Banco de los Trabajadores, queremos seguridad social solidaria y humana”, dijo González, mostrando así su inconformidad con la propuesta de Gustavo Porras.



Porras, diputado ante el Parlamento, propuso el pasado primero de mayo que los fondos de los asegurados se trasladen a un Banco de los Trabajadores.



“¿Por qué la CST?”



González continuó haciéndose preguntas: “¿Cómo es posible que en el Ministerio del Trabajo hay funcionarios que ponen obstáculos para que se entreguen certificados a los sindicatos? ¿Por qué a la CST le están poniendo trabas?”.



Según el sindicalista y ex diputado del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, la ministra Chávez “siempre tiene toda la agenda apretada”, y funcionarios que deben cumplir con las leyes creen que “les pedimos volados”.



Cabe resaltar que en el acto del primero de mayo, Luis Barboza, dirigente de la CST, fue interrumpido por el presidente Daniel Ortega cuando criticaba que el gobierno no ha cambiado muchas de las políticas de las administraciones anteriores. “Estás siendo economicista”, le dijo Ortega a Barboza.



Diferencias

González insistió en que los trabajadores quieren una “seguridad social solidaria y humana”, porque, aunque no les “interesa hacerle el lado a los capitalistas banqueros, no quieren el Banco de los Trabajadores”.



El sindicalista anunció que se reunirá con el presidente Daniel Ortega para discutir el Plan Nacional de Desarrollo, y que pedirá al gobierno una cuota para la CST del proyecto habitacional.