Les quitan viviendas para dárselas a CPC y a familias de concejales

23 Junio 2008 |

7:40 a.m. |

San Ramón, Matagalpa



Habitantes del barrio Centenario, del poblado de San Ramón, se sienten en indefensión ante las últimas decisiones tomadas por el Concejo de quitarles sus casas y dárselas a otras personas allegadas a familiares de los concejales y miembros de los CPC.



Actualmente, quince familias dueñas de estas casas, la mayoría casi por cancelar los 700 dólares que tenían que pagar a la Alcaldía, están siendo amenazadas con ser despojadas de sus viviendas para entregárselas a familiares de los concejales, por lo que están dispuestas a pelear hasta las últimas consecuencias, debido a que legalmente son dueños de las viviendas ya que las han venido pagando a pesar de la crisis económica y la falta de empleo.



La señora Denisse Lara Picado, una de las amenazadas con ser desalojada, señaló que este es un abuso cometido por el alcalde Néstor William Pérez, porque la mayoría de la gente le ha pagado a la alcaldía y tiene sus escrituras a mano y los recibos que les han extendido.



“Aducen abandono de las viviendas, y eso es falso debido a que hay gente en las casas, y han sacado a unas personas para meter a otras, por lo que es necesario que todo el barrio nos manifestemos ante el alcalde a fin de que nos resuelva el problema, porque a mí, que llegué a buscar al alcalde para arreglar mi problema, no me quiso recibir en su oficina”, aseguró Lara Picado.



Son sandinistas



“El alcalde es sandinista al igual que el Concejo, porque nosotros los pusimos, ya que somos sandinistas los que habitamos en este barrio, pero ahora, como ya se van, se quieren quedar con el proyecto de vivienda que nosotros gestionamos”, aseguró otro grupo afectado con la amenaza de ser desalojado de sus casas.



Doña Adaluz Oporta Rodríguez fue una de las que por poco se queda en la calle, ya que miembros de la Alcaldía rompieron el candado de la puerta de su casa y ya habían instalado a otra persona, pero llegó a tiempo para sacarla de su vivienda de la cual ya ha pagado seiscientos dólares y sólo debe cien, los que no ha terminado de pagar porque tiene tres meses de estar sin empleo, aseguró.



Alegre repartición



Señalaron que la concejal y secretaria del Concejo, Gunara Trejos, entregó dos casas a dos hermanos. Juan Vílchez, quien es su compañero de vida, entregó otra vivienda a su hijo. Doña Reina Peña, delegada del Poder Ciudadano, le entregó una casa a su hija, y Miguel Villagra, fiscal de la Alcaldía, quien al principio era concejal, hizo entrega de dos casas, una a cada hijo, lo que fue confirmado por una fuente de la comuna.



Las casas están siendo habitadas por orden del edil, según la orden de entrega de la casa número 69. La orden emitida el día 18 de junio del presente año, dice textualmente: “Ante la inutilización y abandono total de algunas casas, el gobierno municipal procede a la reasignación de las mismas, por tanto hace formal entrega de la casa # 69 a Juana del Socorro Trujillo Alemán, quien se identifica con la cédula 288-021086-0003P, quedando pendiente la escritura que posteriormente se le entregará. Firma: Néstor William Pérez, alcalde del municipio de San Ramón. Esto confirma lo señalado por los denunciantes.



Así mismo, se conoció que en una sesión extraordinaria, el Concejo acordó reasignar las viviendas a nuevos dueños e indemnizar a los primeros beneficiados, lo que es rechazado por los propietarios originales, quienes aseguraron que pelearán hasta el final para recuperar sus casas. Una fuente cercana a la administración de la comuna, dijo que con qué van a indemnizar si la Alcaldía no tienen fondos y en muchas ocasiones no ajustan ni para pagar la planilla.



EL NUEVO DIARIO habló con el concejal Víctor Averruz para que explicara la situación, y dijo que él se apegaba a las decisiones que habían tomado sus colegas. La secretaria del Concejo Gunara Trejos, no estaba en Matagalpa ,y el alcalde Néstor William Pérez no se encontraba en su casa.