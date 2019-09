Gobierno en rebeldía jurídica

“La usurpación de las melodías del cantautor Carlos Mejía Godoy viene a confirmar que el derecho más violentado en nuestro país es el de la seguridad jurídica”, expresó el doctor Bayardo Izabá, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, ante la rebeldía gubernamental a cumplir con la ley de derechos de autor.



“Al cantautor se le está violando el derecho a la seguridad jurídica al no respetársele su propiedad intelectual. Nos enteramos porque él nos comentó su caso y nos entregó copia de la carta enviada a la presidencia, en la cual pide que se dejaren de utilizar sus composiciones en los actos oficiales y políticos del gobierno, lo cual no es cumplido por el gobierno de Daniel Ortega”, expresó el jurista.



Autor contra prepotencia de mandatario



Carlos Mejía Godoy, el cantautor nicaragüense famoso por temas como “María de los Guardias”, “Quincho Barrilete”, "Nicaragua Nicaragüita", “La tumba del guerrillero” y “Comandante Carlos Fonseca”, entre otras legalmente registradas como de su propiedad y de las que dijo poseer la documentación correspondiente, hace diez días públicamente desautorizó la utilización de sus melodías en actos oficiales del mandatario sandinista.



El argumento del músico es que “En el contexto dramático que vive nuestro pueblo…, no puedo permitir que las canciones, inspiradas precisamente en el sacrificio e inmolación de miles de hermanos nicaragüenses, sirvan de fondo musical para continuar la tragicomedia más vergonzosa de los últimos años”.



Mejía por el momento ha decidido no realizar más comentarios pues está en consulta con asesores legales y al momento de actuar hará las declaraciones correspondientes. Lo que sí está seguro es a dar batalla por el respeto a los derechos de su obra mancillada con la prepotencia del presidente Ortega quien bajo advertencia no deja de utilizar la música de Mejía en actos políticos.



“El señor Godoy está en todo su derecho a recurrir a las organizaciones nacionales e internacionales que establecen los mecanismos de control de propiedad intelectual. Esperamos que se encuentre con una debida administración de la justicia para garantizarle sus derechos en Nicaragua”, expresó el director del Cenidh.



Gobierno tiene que dar el ejemplo



Izabá considera que si bien varias de las composiciones de Carlos Mejía Godoy son inspiradas en la lucha de insurrección liderada por el Frente Sadinista, pero desde el punto de vista legal nadie puede desconocer que la obra final es propiedad de quien, con su experiencia, utilizó sus habilidades musicales y artísticas para dar fondo y forma a su creación.



“Creo que el gobierno debería resolver este conflicto de manera amistosa, porque hacer uso de una obra sin permiso del autor –principalmente cuando el autor lo advierte--, es violentar la ley y es muy negativo que venga de un presidente, dejando un muy mal ejemplo al incumplir la ley”, señaló Izabá.