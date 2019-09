“Si venden costa estaría mal vendida”

El director del Instituto Nacional Forestal, Inafor, William Schwartz Cunningham, pidió a las autoridades del Marena que cumplan con la Ley y no permitan la venta por internet de 400 manzanas de tierra frente a la Isla Juan Venado, ubicada en la costa de Poneloya, en el departamento de León.



Aunque Schwartz aclaró que no conocía a fondo la situación, consideró que por tratarse de un área protegida no se puede permitir que se hagan actividades de cambio de uso de suelo.



“No creo que el Marena vaya a permitir que ahí se hagan otras actividades. Si se vende, estaría mal vendido”, dijo el funcionario, durante el lanzamiento de la Jornada Nacional de Reforestación que promueve Inafor con apoyo de diferentes instituciones del gobierno y de la empresa privada.



“Mi recomendación es que se cumpla con la Ley, que establece que no se puede permitir el uso de las tierras que no sean las propias del medio ambiente. Si es un medio que es área forestal, si son humedales que pertenecen al convenio Ramsar --que obliga su protección--, pues no se le puede cambiar su uso”, enfatizó.



EL NUEVO DIARIO intentó obtener la versión oficial del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, pero la vocera de la institución no dio respuesta a nuestra solicitud de entrevista.





Jornada de Reforestación

Schwartz dijo que Inafor cuenta con 243 viveros forestales a nivel nacional. En ellos se encuentran 9 millones 362 mil plantas que deben sembrarse desde ahora hasta diciembre, cuando concluya la jornada. Se pretende reforestar 16 mil hectáreas este año.



La jornada tendrá un costo de 9 millones 800 mil córdobas que representan el 10 por ciento del presupuesto de la institución. Durante esta semana, Inafor realizará diferentes actividades enmarcadas en la jornada de reforestación y en la Semana del Árbol.