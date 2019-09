Fue flagrante violación a la Ley de Contrataciones

El Ministerio de Educación violentó la Ley de Contratación del Estado al no licitar los dos millones 700 mil córdobas para profesionalizar a 180 maestros empíricos del país, afirmó la diputada Jamileth Bonilla, miembro de la Comisión de Educación del Parlamento.



“Son casi tres millones de córdobas y se tenía que licitar, pues así lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. Al final pudo quedar la Universidad “Paulo Freire”, pero se cumple con nuestra legislación”, dijo la diputada.



Bonilla se mostró sorprendida de que el titular de Educación, Miguel De Castilla, y el secretario de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, Anden, José Antonio Zepeda, quien también es diputado suplente de la Comisión de Educación, sólo hayan consultado en distintas universidades.





Ministro podría ser citado

La diputada expresó que el presidente de la Comisión de Educación, Mario Valle, debe solicitar una investigación a la Contraloría, y con base en eso De Castilla será llamado a la Asamblea Nacional para que rinda cuentas sobre el presupuesto del Mined.



“Sabemos que nuestra labor como legisladores es fiscalizar el quehacer correcto del Ejecutivo y sus funcionarios”, indicó Bonilla.



Por su parte, el vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR), Guillermo Argüello Poessy, dijo que “lo más” que pueden hacer sobre el acuerdo firmado entre el Mined y la Universidad “Paulo Freire”, UPF, por dos millones 700 mil córdobas, es pedir información al titular de esa cartera, Miguel De Castilla.



“Ante una situación como la que se ha planteado, lo más que podemos hacer es decirle al señor ministro que nos envíe información para ver qué fue lo que pasó en ese caso y (ver) si podemos hacer algo más”, dijo Argüello. Agregó que aunque exista una admisión de parte del el dirigente de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden), José Antonio Zepeda, de que en este caso no se llevó a cabo una licitación, no puede adelantar criterios sobre el asunto, porque más adelante se puede tomar una decisión sobre qué hacer, y, por tanto, es mejor esperar.



“Efectivamente, la Ley de Contrataciones del Estado señala claramente que para estos casos se tiene que realizar un concurso de licitación pública, y no hacerlo, pues, habría que ver cuáles fueron los argumentos para no hacerlo, pero primero tendríamos que estar más claros de qué fue lo que pasó”, dijo Argüello Poessy.





¿De Castilla teme por su seguridad?

EL NUEVO DIARIO buscó la versión del ministro de Educación sobre el acuerdo firmado con la Universidad “Paulo Freire”, sin embargo, al llegar al Crowne Plaza, donde se realizaba la juramentación a la Federación de Estudiantes de Secundaria y la Juventud Sandinista que participarán en la Campaña de Nacional de Alfabetización, efectivos policiales informaron que no había cobertura para los medios de comunicación.



Los estudiantes invitados a esta actividad eran pasados por una fila, donde policías les pedían que abrieran sus bolsos y mochilas para ser revisadas.



Otros alumnos ni siquiera sabían a qué habían llegado, tal es el caso de Scarleth Martínez, quien estudia Secretariado en el Instituto “Manuel Olivares”. “Me van a matar y ni si sé a qué vengo”, dijo entre risas, mientras esperaba su turno para ser revisada.



Mientras tanto, el profesor Arsenio Vivas, dirigente de la Confederación Nacional de Maestros de Nicaragua, se sumó a las voces de los otros sindicatos magisteriales para exigir que se transparente el uso del presupuesto de Educación.