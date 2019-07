Sobre los dos policías asesinados PN coordina trabajo con homólogos hondureños Heberto Rodríguez

La primer comisionada Aminta Granera, directora de la Policía Nacional, informó que tiene información de la muerte de dos policías que desaparecieron con los narcotraficantes que se fugaron, pero esto no se ha verificado ya que el órgano de Inteligencia coordina trabajo con sus homólogos hondureños.



Granera se refirió al tema durante una visita que hizo el sábado a Bluefields, y recordó que la última vez que estuvo en esta región fue cuando le delegaron para conformar un equipo que investigara la matanza ocurrida en mayo del 2004.



“Para mi es significativo este viaje después de la última vez, es la primera vez que regreso a escuchar a este pueblo y para asegurarles que prestaremos un mejor servicio de seguridad”, mencionó conmovida la directora de la Policía Nacional”, agregó.



Como recordaran en el 2006, la Policía Nacional dio de baja al subcomisionado Óscar Larrave Chamberlain y al sub oficial Santiago Saballos How, investigados años atrás por presuntos actos de corrupción, y acusados y liberados de responsabilidad por narcotráfico.



La primer comisionada confirmó que se conoce sobre dos policías que han sido asesinados, pero que desconocen las circunstancias, así cómo dónde, por lo que esta información será verificada con las autoridades de Honduras.