“¡Saquen ya al juez Róger Pérez Vega!”

El Procurador General de la República, Hernán Estrada informó que el Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez y Rafael Solís, respectivamente, se comprometieron a resolver el caso del juez civil de distrito de Granada, Róger Pérez Vega, de quien pidió su destitución del cargo.



Estrada explicó que uno de los objetivos principales de la reunión con las autoridades judiciales de Granada y con los magistrados Martínez y Solís, era precisamente abordar el caso del juez Vega, quien ha actuado de forma inescrupulosa en perjuicio de los intereses del Estado y la ciudadanía de ese departamento.



Afirmó que personalmente pidió a los magistrados que lo retiren del Poder Judicial, porque actuaciones como la del juez Vega, dejan en mal al poder judicial. EL NUEVO DIARIO conoce que los ocho magistrados sandinistas de la CSJ propusieron su destitución, pero los liberales, especialmente el magistrado Edgard Navas, lo protegen.





Moratoria a mensura y supletorios

Indicó que el Estado no puede hacer desaparecer el problema de la propiedad de la noche a la mañana, pero el objetivo es que no aumente y por eso han pedido a la Asamblea Nacional que aprueba la Ley de Moratoria, para poner fin a figuras como la mensura donde un juez llega a medir una propiedad y si el colindante es el Estado se lo agrega al particular, con lo cual algunas de las personas que reclaman seguridad jurídica se han vuelto millonarias.



Precisó que la Ley incluiría los títulos supletorios, las cancelaciones de adeudo, donde un juez del interior del país llama al Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), y al no comparecer porque no es notificado, aparece cancelado un adeudo. Mediante esa figura, muchos de los productores que buscan seguridad jurídica, han acrecentado sus bienes.