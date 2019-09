Hoy presentan el borrador “cero”

El gobierno presenta hoy el borrador “cero” del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que las organizaciones financieras multilaterales de apoyo solicitan como requisito para desembolsar más ayuda, sin embargo, no todas las organizaciones civiles fueron consultadas para aportar en su contenido.



Georgina Muñoz, enlace nacional o representante de la Coordinadora Civil, indicó que su instancia, que conglomera aproximadamente a 600 organizaciones de la sociedad civil, hasta el momento oficialmente desconoce de qué se trata la invitación para presentar el borrador.



“Como instancia responsable nos presentaremos, aunque no sabemos si nos invitan para que demos nuestros aportes y que éste sea un plan de consenso, o es que simplemente quieren presentarnos lo que el gobierno tiene preparado. En lo que sí tendremos cuidado es en evitar que nos utilicen”.



La representante de la CC indicó que este es el primer llamado oficial que hace el gobierno sobre el tema del PND, aunque este documento ya estaba preparado desde hace meses.





CST ya tiene sus propuestas

Mientras tanto Roberto González, Secretario General de la Central Sandinista de Trabajadores, aseguró que a solicitud de la presidencia, el sábado, en una asamblea, consultaron a sus agremiados y sus propuestas serán parte del PND.



Los puntos considerados fueron un plan de generación de energía a través de nuestros recursos hídricos, la nacionalización de la distribución de la energía, dejar de ser productores de materia prima y etiquetados, mediante la aplicación de un plan de renovación de la maquinaria productiva, para lo cual también se necesita inversión en la educación técnica.



El sindicalista también propuso elevar y ampliar el techo del Impuesto sobre la Renta y que quienes ganan más paguen más. Asimismo, solicita la implementación de una política de empleos, de viviendas, más supervisión en las clínicas médicas provisionales, además de control sobre los precios del arroz, los frijoles, el aceite, el azúcar y el maíz, esto último a través de comisariatos.



Al preguntarse sobre las posibilidades reales de que estos planteamientos puedan llevarse a cabo, González aseguró que observó interés por parte del presidente Daniel Ortega en lo planteado por los agremiados de la CST.





Sin democracia no hay PND

Por su parte, Muñoz señaló como muy importante que en primer lugar un PND debe tener metas concretas y plazos de cumplimiento específicos.



“Desde inicios del gobierno de Enrique Bolaños se hizo un plan, pero al entrar la nueva administración, inició la elaboración de otro plan. Lo que se necesita es un plan de nación que tenga continuidad, independientemente de la administración bajo la cual estemos”, aseveró.



Asimismo, indicó que se puede presentar un documento lindo, pero también es necesaria la voluntad de cumplimiento, y esto puede hacerse únicamente basados en los principios de democracia, seguridad jurídica y derechos humanos. “Eso es la básico, pero también el PND, si quiere favorecer a los pobres, no debe simplemente elevar la cifras macroeconómicas, tal como se ha hecho enriqueciendo a los más ricos, mientras la pobreza está en aumento”, indicó Muñoz.