Venta de Juan Venado tiene “pelos” de fraude

“Esto es una gran estafa”, advirtió la ministra del Ambiente y los Recursos Naturales, Juana Argeñal, sobre la venta de 400 manzanas frente a la Isla Juan Venado, ubicada en Poneloya, León. Afirmó que “este terreno es un área protegida del Estado, y no se puede vender, además que no existe dueño que presente un registro de catastro”, dijo titular del Marena.



La funcionaria se contactó con la delegada del Marena en León, Yanire Álvarez, quien visitó el punto y comprobó que no existe número catastral, y ninguna inscripción o registro de la propiedad a nombre de algún particular.



“Hay que advertir a la población, pues no es la primera vez que se han dado este tipo de estafas. Es gente que utiliza estos campos de internet para hacer ventas que no son legales, por eso nosotros nos dimos a la tarea de indagar el antecedente de la propiedad y se comprobó que es del Estado”, dijo la ministra del Ambiente.



Según la página virtual de Inmonica, las 400 manzanas están frente a la Isla Juan Venado, rodeada de un estero en el Océano Pacífico, tiene 3 kilómetros a la orilla del estero, ideal para un proyecto turístico. El costo es de seis mil dólares la manzana y dos millones 400 mil dólares el terreno completo.





Procuraduría y Policía intervendrán

Argeñal reiteró que la Isla Juan Venado es propiedad del Estado y no se puede utilizar para grandes proyectos turísticos, ya que son puntos estratégicos de conservación, pues allí se encuentra gran parte de la riqueza de los bosques de manglar y anidan gran número de especies marinas.



“En esa isla tenemos varios esteros como La Gasolinera, Las Escaletas, y son áreas protegidas por la riqueza de sus ecosistemas marítimos. Nadie puede atribuirse el derecho a someterlo en venta, sin consultar al Marena”, dijo Argeñal.



La funcionaria lamentó que en nuestro país, gran parte de las reservas o áreas protegidas estén en manos privadas. Expresó que en el caso de la isla Juan Venado ya hay funcionarios trabajando en la zona, para ver si hay movimiento de gente ajena al lugar y tomar las medidas con la Policía.



En tanto, el Procurador General de la República afirmó que ya instruyó al Procurador del Medio Ambiente para que actúe conforme corresponda en el caso de la propiedad, ubicada frente a la isla Juan Venado. “Instruí al procurador para que tome las medidas necesarias, en éste caso, la ley de aguas establece que son aguas patrimonio del Estado y protegidas, aunque se dice que las están vendiendo”, dijo Hernán Estrada.





Inmonica: “No verificamos terrenos”



Oliver Mora, Gerente de Inmobiliaria de Nicaragua (Inmonica), afirmó que esta empresa de bienes raíces sólo es intermediaria y que no verifican la legalidad de los terrenos que ponen en venta, hasta que exista un comprador potencial.



Comentó que la persona que ingresó la venta en internet el terreno fue la corredora de bienes raíces, Jackeline González, y que el dueño de la propiedad corresponde a Luis Cortés. END intentó comunicarse con Cortés, sin embargo, en todas las ocasiones informaron que se encontraba fuera de casa.



“En la página existen más de tres mil sitios en venta y no podríamos visitarlos todos. El cliente nos trae una fotocopia de las escrituras, una libertad de gravamen y papeles necesarios que indiquen que la propiedad esté legal. No podemos dudar de los clientes, y también desconocemos cuáles son todos las áreas protegidas”, dijo Mora.



Agregó que se comunicó con Luis Cortés por lo publicado en EL NUEVO DIARIO, y que éste le dijo que en realidad no son 400 manzanas las que están a la venta, sino 70 manzanas. “Nos dijo que la parte que él vende no está dentro de la reserva, pero eso no lo puedo asegurar, pues no conozco el terreno”, indicó el gerente de Inmonica.



Mora dijo que a veces los clientes y corredores quieren poner bonito el anuncio para llamar la atención de los inversionistas, sin embargo, el precio de seis mil dólares la manzana es algo inviable, pues está demasiado caro.





¿Un veterano reincidente?

Sin embargo, el susodicho Luis Cortés Romero parece ser un veterano reincidente en estas lides, pues según fuentes extraoficiales, hace pocos meses vendió a una empresa constructora por más de 200 mil córdobas un permiso de extracción de material selecto en la finca Las Majadas, comunidad Clarisa Cárdenas, que aparentemente no le pertenece, y como consecuencia de ello, la empresa fue multada por daños al medio ambiente, y Luis Cortés tiene abierto un proceso administrativo en el Marena.



Otra que descartó cualquier tentativa de comercialización en la reserva natural Juan Venado fue la delegada departamental del Marena en León, Yanire Álvarez, a cuyo juicio, Inmonica se burla de la población a través de su página Web. Reconoció la funcionaria que nadie con cuatro dedos de frente se atreve a comprar tierras en las vecindades de la reserva, pues aunque algunas no son propiamente áreas protegidas, en cambio, casi todas se encuentran enfreentando litigios de propiedad, por lo que un interesado que decida invertir lo que puede comprar es un pleito.



Catalina García, encargada de medio ambiente de la alcaldía de León, aclaró que la finca San Silvestre de Las Peñitas, aunque está cerca de Juan Venado, no forma parte del área protegida.





(Con la colaboración de José Luis González)