“No criminalizar a inmigrantes”

El Arzobispo de Granada, monseñor Bernardo Hombach, reaccionó contra la directiva emitida recientemente por el Parlamento Europeo para castigar severamente a los inmigrantes ilegales. Hombach, de origen alemán, rechazó la intención de “criminalizar” a los migrantes en cualquier parte del mundo.



Las declaraciones del líder de la Iglesia Católica nicaragüense se dieron en el marco del Día Mundial del Refugiado, cuando precisamente ayer la Asamblea Nacional realizó una sesión especial en honor a esta celebración.



“Un migrante que busca horizontes nuevos, muchas veces se le confunde con un criminal y un migrante no es ningún criminal; y en este sentido necesitamos leyes y un ordenamiento nuevo nacional e internacional”, expresó Hombach.



Dijo que hay que ser cuidadosos cuando se otorga el estatus de refugiado a una persona. En particular se refirió al caso de las dos ciudadanas colombianas a las que el gobierno otorgó asilo, pese que son acusadas de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.



“De antemano uno está siempre a favor (de los refugiados) cuando se trata de una persona herida o perseguida, pero creo que la Ley de Refugiados tampoco debe ser una ley que fomente la impunidad; es un juego muy difícil entre lo que es impunidad y lo que en realidad son personas que necesitan que se les conceda el estatus de refugiado”, señaló.





Independizar la justicia

En torno a la elección de magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Hombach rechazó que cualquiera de los candidatos sea familiar de algún político nicaragüense, a fin de garantizar la imparcialidad de la justicia.



“La elección de los magistrados es un tema muy delicado. Yo creo que no conviene (que los candidatos) sean parientes de uno u otro (personaje político), y esto es importante por la independencia que necesita la libertad interior de tomar decisiones”, expresó Hombach, en referencia a la candidatura de Antonio Alemán Lacayo, hermano del presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Arnoldo Alemán.



Sin hacer ninguna referencia al caso de “convivencia familiar” de la que goza Arnoldo Alemán, condenado a 20 años de prisión por varios delitos, entre ellos, el lavado de dinero, el líder clerical señaló que los privilegios deben ser otorgados por igual y sin ningún tipo de discriminación.



“Hay que dejarse guiar por la justicia; yo personalmente he trabajado mucho en las cárceles, y si se da privilegios a unos, hay que dárselos a otros también”, enfatizó.





Gobierno debe responder

En el plano económico, monseñor Hombach hizo un llamado al gobierno a tomar las decisiones correctas, sin embargo enfatizó que la crisis actual no sólo afecta a Nicaragua y que es un asunto relacionado con la situación internacional.



“Tenemos que ver todo el panorama internacional, no es solamente una situación nacional, pero me parece que los gobiernos deben buscar medidas para aliviar los problemas y el hambre de la gente”, señaló.





Cooperantes tienen derecho a opinar

Respecto de las acusaciones del presidente de la República, Daniel Ortega, contra los cooperantes europeos, a quienes llama injerencistas, monseñor Hombach defendió el derecho de los representantes de estos gobiernos a opinar sobre ciertas situaciones que consideren contrarias a los principios democráticos.



“Estamos en un tiempo de globalización, con sus desventajas, pero también con sus ventajas, y en este sentido ningún país es completamente independiente. Creo que como jefes de Estado, deben guardar el estilo y la política y no dejarse llevar por el impulso del momento”, señaló.



Agregó que “seguramente hay cosas que criticar en el país y fuera del país y también en las actitudes de los europeos (pero) ningún país es perfecto”.



A juicio de Hombach, los países europeos tiene “principios (democráticos) y son principios de Nicaragua, como la democracia, así que me parece que si los (representantes de los) países (europeos) lo dicen de una manera educada (sus críticas), tienen derecho de decir ‘tenemos miedo de que la democracia sufra acá, yo no lo veo eso como una injerencia”.



No obstante, reconoció que existen otros países donantes que sí ejercen algún tipo de injerencia, particularmente cuando pretenden condicionar la ayuda que brindan. “Pero también tienen derecho de expresarse, sobre todo respecto a principios que todo el mundo reconoce, como la democracia”, señaló.



¿Cuál socialismo?

El prelado se mostró cauteloso respecto al anuncio reciente del presidente Daniel Ortega de reestablecer un Estado socialista, y se mostró de acuerdo, siempre y cuando ese socialismo se refiera al principio de compartir.



“No sé lo que pretenda (el presidente Ortega) y por socialismo se entienden muchas cosas. Si significa un socialismo para compartir, es algo positivo. Pero si significa volver a sistemas (políticos) que han demostrado ineficiencia, entonces me parece que un regreso al socialismo nos traería más pobreza”, explicó Hombach.