Marenco-Murillo y más trapos al sol

Pese al tono burlesco de sus declaraciones ayer en el malecón de Managua, el alcalde Dionisio Marenco mantuvo su postura confrontativa hacia la primera dama, Rosario Murillo, al manifestar que él continuaba manteniendo excelentes relaciones con el presidente Daniel Ortega, con quien se comunica por teléfono siempre que ambos tienen tiempo.



“Yo con ella (Murillo) no tengo ninguna comunicación, porque ella no es ninguna autoridad en el Frente Sandinista, a mí me dijeron que me fuera a mi zapatería, y allí estoy, no me meto con nadie”, manifestó Marenco.



Sin embargo, estando en “su zapatería” el edil capitalino se enteró que el viernes pasado se realizó una reunión de la Asociación de Alcaldes Sandinista, de la cual es el presidente, y no fue invitado. “Me comentaron que en esa reunión el señor Nelson Artola, Presidente del Fondo de Inversión Social para la Emergencia, me dedicó un largo ataque, yo lo saludo y lo siento por él”, expreso Marenco, quien manifestó que al parecer el motivo de la reunión era su destitución de dicha organización.



Es de izquierda y está harto



Al ser consultado sobre la posibilidad de abandonar las filas del Frente Sandinista para optar a una candidatura con otro partido, el edil dijo que jamás podría ser de derecha.



“Yo soy zurdo, tengo mi corazón en la izquierda, no podría ser de derecha. De mi partido no me pueden sacar, y si me sacan me vuelvo a meter, yo soy sandinista y estaré donde mi partido quiera que yo esté, si hubiese ampliación del período en la municipalidad no lo aceptaría, ya estoy harto, y a lo mejor me meto a hacer por las mañanas un programa de televisión”, dijo Marenco.



El edil agregó que recibió la visita de Arnoldo Alemán y otros liberales en su oficina, pero, aclaró, no era una negociación, sino que llegaron a pedir su colaboración como representante de la comuna para que se agilizara la construcción del monumento a José Santos Zelaya.



“No veo por qué me critican una visita y me tildan de traidor si ellos mismos en el Parlamento viven negociando con los liberales, yo podría decir entonces que el FSLN es traidor, pero el pacto ¿no lo hicimos con los liberales?”, enfatizó Marenco.



Fue artífice del pacto



“El pacto lo negociamos con Arnoldo”, continuó Marenco, “yo fui artífice del pacto, yo estuve allí y he estado cuando se ha tratado de negociar para convivir con la otra fuerza política de Nicaragua, no podemos convivir agarrándonos a machetazos si no el país no progresará”.



“Yo fui parte del equipo negociador del pacto, porque la negociación privada fue entre el doctor Arnoldo Alemán, Jaime Morales, Daniel Ortega y yo, los demás se agregaron después, no soy ningún traidor, siempre he estado y estoy donde mi partido decide que esté”, concluyó Marenco.



El alcalde Marenco dijo que al retirarse de la silla edilicia no desea continuar en cargos dentro del Estado, y posiblemente inaugure una universidad a distancia para aprovechar las nuevas tecnologías, y continúe trabajando en su profesión con proyectos de construcción.