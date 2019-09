Comisión en Managua y tranque en Yalagüina

Pequeños y medianos productores de Jinotega, Matagalpa y Nueva Segovia, demandaron del Gobierno de la República, a la Asamblea Nacional y a las microfinancieras que operan en esos departamentos, una urgente reestructuración de la deuda de 33 millones dólares que se vence el próximo de 30 de junio, de lo contrario iniciarán a partir del primero de julio la puesta de tranques en diversas zonas de la Región Norte del país.



Así lo anunciaron ayer en conferencia de prensa en la sede de la Coordinadora Civil, adonde llegó una comisión.



En sus exigencias, los productores esperan garantías de que se congelen los embargos y desalojos a las familias deudoras, de tal forma que no haya presos por deudas.



“Demandamos del gobierno de la República y de las microfinancieras que operan en estas localidades le den una solución a esta crisis”, dijo Carlos Valdivia, productor.





Asomif dispuesto a negociar

“Los miembros de la Asociación de Microfinancieras (Asomif) estamos dispuestos a reestructurar las deudas de los pequeños productores que están endeudados con nosotros, pero lo haremos en forma individual, no colectiva”, afirmó el presidente del organismo, Armando García.



García se pronunció respecto del caso de los productores de Nueva Segovia que pusieron un tranque de carretera, y que amenazan con poner otros si al 30 de junio no son reestructurados sus adeudos.



García afirmó que como Asomif, han dicho a los productores que si tienen problemas de pago por razones objetivamente justificables, todas las instituciones de microfinanzas están abiertas a escuchar caso por caso.



Señala el presidente de Asomif que si los pequeños productores cayeron en mora en sus pagos debido a razones justificadas como problemas de clima, poca o mucha lluvia, mala cosecha, plagas, y si esa situación es verificable, entonces se procederá a la reestructuración, pero individual, porque cada caso es distinto y hay que recuperar el crédito.





Créditos múltiples

El nivel de endeudamiento que tiene parte de esos productores es por decisiones propias, habiendo tomado financiamiento con dos o tres instituciones a la vez, y posteriormente se encuentran con dificultades para pagar, señaló García

Sin embargo, expresó que en ese sentido tienen que ser cuidadosos con las personas cuyo nivel de endeudamiento es por malas prácticas, y en ese sentido dijo que en ese movimiento hay líderes que se endeudaron individualmente o por terceras personas con sumas de hasta 600 mil dólares, y realmente no son pequeños productores, sino medianos.





Grita también en Chontales

Un grupo de comerciantes y productores de algunos municipios de Chontales, que tienen préstamos con diferentes financieras acreditadas en el departamento, dan los primeros pasos para organizarse.



Han sostenido ya varias reuniones, pero sus posibles dirigentes no quisieron identificarse y convocarán a una conferencia de prensa una vez organizados, dijeron a la hora de ser abordados.





La situación de Ocotal

El fenómeno sobre las microfinancieras está también generando angustias en Ocotal. Miembros del Comité Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios (y de la Red de Defensa del Consumidor, denunciaron casos dramáticos de familias ahogadas económicamente en esta zona.



“Hay personas que arrastran saldos desde hace 10 años, cuando sus economías fueron afectadas por el paso del huracán Mitch, luego por otros fenómenos naturales; se agregó la veda forestal decretada por el gobierno en mayo de 2005, que profundizó la recesión económica por ser uno de los pilares que generaban empleo en los tres departamentos de Las Segovias”, informó Omar González Vílchez, coordinador del Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de Las Segovias (Mpcs).



Según González, los últimos 18 meses han traído más adversidades, como el alto costo de la vida, la triplicación de los costos de producción en el sector agropecuario y la exorbitante alza de los combustibles. El conflicto entre usuarios y casas financieras inició en marzo último por una serie de capturas que la Policía Nacional ejecutó por apremio corporal ordenado por jueces, principalmente de Somoto y Estelí.



El Mpcs inició a finales de ese mes en la comarca Los Chiquirines, Jalapa, donde se reunieron unos 20 endeudados. Pero fue la captura del señor Eddy Suárez que puso en efervescencia el problema, lo que escaló primero en asambleas, y posteriormente el 21 de abril, unos 500 productores y comerciantes instalaron el primer tranque en el puente del río Coco.



Aquí lograron acuerdos con el gobierno de Daniel Ortega, representado por el titular del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), Edward Centeno, y por el delegado del Poder Ciudadano en Nueva Segovia, Octavio Álvarez.



El gobierno sólo les ha cumplido en la suspensión de las capturas, cese de los embargos y desalojos, pero no las negociaciones con las microfinancieras para reestructurar las deudas.





Cultivan el “no pago”



La protesta la enfilan más fuerte contra ProCredit, Financiera Nicaragüense de Desarrollo S.A., Findesa, Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia (Fundenuse), Acodep, Fundeser y varias cooperativas de ahorro y crédito.



Por su parte, directivos de Asomif anunciaron la semana pasada en esta ciudad que las personas que dirigen el movimiento de productores han lesionado el clima de confianza, porque promueven la cultura de no pago.



“Creemos que esa es una visión que dañaría las posibilidades de seguir dando crédito en esta zona. Y que de alguna manera ya se ha comenzado a sentir, porque tanto las instituciones que pertenecen a Asomif, como Prestanic, Fundeser, Foden, Acodep y otras, en conjunto con el sector regulado como Findesa, Fama, se ha llegado a un acuerdo de suspender los créditos mientras esta situación persista”, dijo el señor Armando García, presidente de Asomif.





Tranque en Yalagüina

Desde anteayer mantienen trancado el paso en la Carretera Panamericana, en el punto del empalme de Yalagüina que bifurca vías para Somoto, Ocotal y Managua.



Al mediodía de ayer había suavizado la protesta porque el gobierno les prometió no utilizar la fuerza pública para desalojarlos, pero la situación se volvió tensa en la tarde, cuando el comisionado Julio Rugama, jefe policial en Madriz, custodió el paso del diputado liberal por Nueva Segovia, Carlos Gadea.