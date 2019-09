Juramentan a miembros de Comité Municipales Electorales

MANAGUA, NICARAGUA | Sept. 7, 2019, 11:11 a.m.

25 Junio 2008

Con un fuerte y vehemente llamado a no partidarizar ni politizar el proceso, que culminará con las votaciones del próximo nueve de noviembre, para nombrar a nuevos alcaldes y concejos en todo el país, el profesor Antonio Benavides, presidente del Consejo Electoral Departamental, juramentó en esta ciudad a los nuevos miembros de los Consejos Municipales Electorales.



En un acto solemne al que asistieron autoridades civiles y militares así como funcionarios de la sede central del Consejo Supremo Electoral, entre estos la subdirectora de prensa y relaciones públicas de ese poder del Estado, Albamara Valdovinos, Antonio Benavides llamó una y otra vez para que los miembros de los CEM, se despojen de las banderas de sus partidos políticos por los cuales llegaron a esos cargos y se sumen a trabajar con visión de nación.



El funcionario expresó que todos los nicaragüenses pero en especial los dirigentes de los partidos políticos, están mayormente obligados a contribuir para que el actual proceso electoral y en particular la campaña sea eminentemente educativa, formativa y orientadora hacia los valores cívicos.



También mencionó que es una condición primordial para los miembros de los Consejos Electorales no politizar ni partidarizar el proceso.



Independientemente de que seamos propuestos por los partidos políticos la obediencia plena debe de ser en todo momento hacia la Constitución Política de la República, a la ley y a las resoluciones del CSE, así como a las orientaciones técnicas y metodológicas que emanen las distintas instancias de ese poder del Estado.