Intervinieron a “Marianita”

“Marianita”, la niña de 12 años embarazada por su propio padre, fue cesareada ayer a tempranas horas de la mañana, y según información extraoficial, la criatura de la menor de edad no pudo sobrevivir.



Según nuestras fuentes ligadas al caso, la decisión de intervenir a la niña embarazada y con complicaciones de salud, fue para apagar la polémica que el caso estaba causando en los medios de comunicación, por la similitud con el caso “Rosita”, y que en la actualidad el aborto terapéutico es castigado por Código Procesal Penal.





Hermetismo oficial

“La niña entró al quirófano entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana, atendida por todo un equipo de médicos especialistas, pero con mucho hermetismo, bajo la pena de quien divulgara la situación perdería el empleo”, nos asegura una de las tres fuentes que nos confiaron la información.



Nos señalan que por las delicadas condiciones de salud y de desnutrición de la madre, el maltrato que había recibido, el impacto emocional del suicidio del padre de ella y de su criatura, además de las afecciones de cardiopatía, después de la cesárea, el bebé vio la luz, pero no pudo sobrevivir. Se dice que la salud de la madre es estable.



Según Fátima Millón, en representación de la Red de Mujeres contra la Violencia, si la niña fue cesareada es lo mejor que pudieron hacer, dadas las críticas y complicadas condiciones de salud de “Marianita”, que ponían en peligro su vida.



“Considero que los médicos valoraron la estabilidad y las condiciones como para hacer la debida intervención quirúrgica”, expresó Millón.



La cesárea oficialmente no ha sido confirmada por la dirección del Hospital “Berta Calderón”, donde nos dijeron que ninguna persona de la dirección estaba presente. Tampoco se logró comunicación con relaciones públicas del Ministerio de Salud.



A pesar de que la cesárea ya se había realizado, a las 11:00 de la mañana, tanto la doctora Olga María Chávez, Directora del Hospital Materno “Berta Calderón”, como el doctor Víctor Matías, Subdirector de Atención Médica, se reunieron con representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a quienes les aseguraron que tomarían todas las medidas necesarias para preservar la vida de la “Marianita”.



Por su parte, Martha María Blandón, del Movimiento Feminista, indicó que de acuerdo al Código de la Niñez, cuando hay niñas víctimas de violencia y violencia sexual, el Ministerio de la Familia es el que determinará si regresa a su núcleo familiar. Esto después de hacer el análisis psicosocial para conocer qué sucede en el contexto y ámbito familiar.



“Lo ideal es que se trabaje en coordinación institucional, tanto las organizaciones independientes que trabajan con la niñez, como las instituciones responsables del Estado. Éste es un problema grave en el que compete a toda la sociedad poner sus buenos oficios en función del bienestar superior a la vida de la niña”, dijo Blandón.





Otro caso

Nuestras fuentes médicas nos mencionaron que el caso de “Marianita” no es el único de niñas embarazadas.



Casualmente, en esta semana es la segunda cesárea que practican en una niña. Otra nueva madre, ésta de 11 años y habitante de un barrio de Managua, dio a luz el martes tras quedar embarazada producto de una violación. Tanto la niña como su bebé están bien de salud.