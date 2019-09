Entregan perlines, pero el sarro ganó la carrera

Tanto la Procuradora Especial de los Pueblos Indígenas como la Procuradora Regional en Bilwi, solicitaron a las autoridades de la Empresa Nacional de Puertos y del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, un informe sobre el daño que más de 20 mil perlines donados por Venezuela sufrieron producto del salitre, agua y sol tras permanecer nueve meses tirados y sin ninguna protección en los predios de las bodegas de la portuaria

Mientras tanto, y como si la fotografía que publicó EL NUEVO DIARIO no fuera una clara evidencia del daño a los bienes del Estado, el secretario ejecutivo de Sinapred, Jorge Ramón Arnesto Soza, aseguró que los perlines no son “chatarra” y que están en perfectas condiciones, listos a ser usados en proyectos de reconstrucción de la infraestructura social dañada por el huracán Félix.



Por su parte, miembros del Consejo Pastoral y de la Sociedad Civil responsabilizaron al gobierno por la millonaria pérdida, y el reverendo Leonardo Coulson, pastor de la Iglesia Bautista, se lamentó de la pérdida, y señaló que se debe a la centralización y politización de la ayuda por parte del gobierno.





Ahora corren a entregarlos

Autoridades del gobierno regional entregaron apresuradamente parte de los perlines a los líderes religiosos, pero éstos aseguran que el material difícilmente lo utilizarán debido a su alto grado de oxidación.



El secretario ejecutivo de Sinapdred explicó que los perlines no fueron entregados en calidad de donación a los pobladores porque no es un material que pueda ser usado para viviendas, sino para la reconstrucción de infraestructura social como escuelas, centros de salud e iglesias, con el debido reforzamiento para soportar un huracán” indicó.





Promete investigación

La doctora Violeta Irías Nelson, Procuradora Especial de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, aseguró que hay “una supuesta violación a los derechos de los pueblos indígenas”, y prometió que iniciará de oficio una investigación sobre los hechos, mientras mostraba su sorpresa por el manejo que las autoridades regionales dieron a la ayuda millonaria del gobierno venezolano.



“Todos aquí fuimos damnificados y debieron enviar esa ayuda a las personas y no dejarlas perder”, aseguró la doctora Irías Nelson, quien afirmó que pediría a la Procuraduría General de la República en Puerto Cabezas, a cargo de la doctora Brenda Rocha, que inicie una investigación sobre el daño en los bienes del Estado.





PGR también investiga

La publicación de EL NUEVO DIARIO también alertó a la Procuraduría General de la República y a su delegada en Bilwi, quien aseguró vía telefónica que tras conocer la noticia, envió una comunicación a los directores de la Empresa Nacional de Puertos y al Sinapred para que le rindieran un informe sobre los hechos.



La procuradora Rocha explicó que la Ley Creadora de la Procuraduría General de la República la faculta a pedir información a cualquier institución del Estado donde se considere necesario para la protección de los bienes del Estado.



Recordó que esas donaciones vienen al Estado, y que cualquier daño que sufran es un daño al Estado de Nicaragua. “Ya sea verdad o no, si hay daños a los bienes del Estado, la Procuraduría está en la obligación de investigar si los funcionarios incumplieron sus funciones”, señaló, tras explicar que si se encuentran responsabilidad en los daños, “habrá una sanción”.





Reacción de sociedad civil

Claudio Washington, pastor de la Iglesia Adventista en el barrio San Judas, cuestionó que hasta ahora que los perlines están podridos decidieron llamarlos. ¿Por qué si tanta era la voluntad de ayudarnos, no nos entregaron este material antes que se dañara?, preguntó, al tiempo que dijo que él y su congregación llevan nueve meses haciendo el servicio en una champa que han improvisado en el patio de la iglesia.



“Nosotros le hicimos tres cartas de solicitud al gobierno pidiendo techo para la iglesia, pero aún no hemos tenido respuesta”, dijo el pastor Washington, quien añadió que el pasado martes recibió sesenta perlines que fue a retirar, pero por lo visto este material no lo utilizarán en la iglesia debido a su alto grado de oxidación.



Por su parte, la socióloga Eliza Martin, miembro de la Sociedad Civil, mostró su preocupación porque el daño en los perlines podría ser la causa de que mucha ayuda que está por venir no llegue.





Perlines están protegidos

El secretario ejecutivo de Sinapred trató de restar importancia al daño que sufrieron los perlines por estar en la intemperie en los predios de la empresa portuaria, y dijo que ese tipo de material “desde que viene en el barco se ensarra”.



Negó que los perlines estén dañados por el sarro, y aseguró que desde un inicio se les ha dado un tratamiento para evitar la corrosión “aplicándole aceite lubricante usado” y hasta cubriéndolo con un plástico.



“En esa foto que aparece ahí se mira la primera capa del material que por las lluvias y la intemperie podría afectarse, entonces regularmente se le pone aceite”, aseguró el funcionario, quien criticó la labor periodística señalando que “es un análisis muy ligero del reportero”.





Lo están usando

Arnesto Soza reiteró que los perlines no serán entregados en calidad de donación a la población en general, porque no está en la capacidad de hacer uso de él, y detalló que el gobierno regional ya está usando los perlines en la construcción del mercado municipal y en iglesias, trabajo que se realiza en coordinación con los pastores evangélicos. “El material está en buen estado, se le dará el uso adecuado”, aseguró.