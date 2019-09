Barceló a arbitraje

El Procurador General de la República, Hernán Estrada, en representación del Estado de Nicaragua, demandó por 30 millones de dólares a los empresarios del Grupo Barceló ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI.



Semanas atrás, los representantes de Barceló amenazaron con llevar el conflicto legal del Centro Turístico Montelimar a un arbitraje internacional ante la CIADI, sin embargo, fue el Estado quien dio el primer paso para dirimir el conflicto en un arbitraje internacional.



Estrada afirmó que decidieron ir al arbitraje ante la CIADI, para que la controversia sea inscrita en Washington, porque están seguros que les asiste el derecho y legitimidad en el cobro que le han hecho a los empresarios de Barceló y que se niegan a reconocer.



Explicó que a partir de ayer quedó registrada la notificación de la demanda con la cual buscan el resarcimiento del daño patrimonial, y pretenden evidenciar el tipo de inversionistas que no quieren en el país, que no vienen a construir ni a edificar, sino que a adquirir lo construido.





A Barceló le alegra

Tomás Delaney, representante legal de Barceló en Nicaragua, dijo que aún no ha visto la notificación, pero le alegra que el Estado haya buscado la vía del arbitraje porque así lo establece el contrato suscrito en la compra de Montelimar.



Eso, indicó, es lo que veníamos diciendo desde el inicio, porque así está convenido en la escritura, y por eso decíamos que la agresividad judicial con embargo y secuestro era innecesaria, porque había que terminar en un arbitraje.



“El gobierno dice que debemos, nosotros decimos que no debemos. El gobierno va a tener que probar lo que está diciendo. Estamos muy complacidos con eso”, dijo Delaney.



Estrada expresó que aunque saben que en ese tipo de instancias no se favorecen los intereses populares, dado la solidez de la demanda han notificado la iniciativa de ser ellos quienes actúen para buscar el resarcimiento del daño patrimonial.



La demanda de 30 millones de dólares, explicó Estrada, no incluye lucro cesante ni daños y perjuicios al Estado. Reiteró que el contrato establecía que la venta sería en once cuotas, de las cuales Barceló sólo pago la prima de tres millones de dólares y después no cumplió con ninguna de las cuotas establecidas.



En la demanda, la PGR expresa que Barceló no ha cumplido con su contraprestación como comprador, de pagar al Estado de Nicaragua el saldo del pago del principal, intereses ordinarios y moratorios, así como los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la escritura de compra-venta del 19 de mayo de 1993.



Agrega que el pago de las amortizaciones sería en cuotas anuales, con base a los niveles de ocupación habitacional, años de operación y porcentajes descritos en el contrato de compra-venta que implícitamente fueron diferidos al pago de la última cuota y con tres años de gracia a partir de 1993.





Demanda nulidad de venta

“La PGR demanda la nulidad de la escritura 67 de compra-venta de Montelimar, en cuanto a un exceso de titulación de aproximadamente un tercio del bien inmueble objeto de la licitación, no contemplado en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, de cual nos reservamos el derecho de precisar posteriormente el área en exceso”, señala.



Precisa la ejecución de garantías mobiliarias pactadas en el instrumento de compra-venta por la falta de depósitos de garantías pactadas por un 10 por ciento del valor de las acciones establecida en la cláusula séptima y la obligación de endosar a favor de Hotelinsa y/o Cotur. La ejecución de la condición resolutoria por el incumplimiento de la inversión en los términos y condiciones pactadas.



El Grupo Barceló, indica la demanda, debe cumplir con el pago de saldo de venta pactado en que quedó sujeto a una forma condicionada, dando como resultado evidente deuda. Es decir, lo que quedó condicionado fue la forma de pago y no la obligación real, por tanto, al no alcanzar los porcentajes establecidos y pactados, esto no implica cancelación del cumplimiento de obligación en el contrato.



Afirma que las auditorías celebradas no cuentan con la aprobación de la Junta Directiva de la vendedora, Cornap, y sólo tenían como objetivo determinar anualmente el porcentaje de ocupación y no su extensión.



Dichas auditorías realizadas por Price Waterhouse son limitadas, no otorgan certeza para tener un respaldo sólido, por lo que es necesario implementar las revisiones y medidas administrativas que incluyan una exhaustiva comprobación de las tasas de ocupación con base a la cantidad de habitaciones que originalmente tenía el complejo turístico al firmarse el contrato, así como el análisis de los estados financieros auditados, sin ser limitado a estas acciones.



Es necesario confirmar que todas las obligaciones pactadas, tales como la obligación de no vender el Complejo Hotelero Montelimar a cualquier otra sociedad en que el Grupo Barceló no tuviera la mayoría de las acciones, es decir, el 51 por ciento de las acciones, fueron cumplidas.



Afirma que las negociaciones de compra-venta se llevaron a cabo en contravención a prohibición de la Ley Agraria de 1971 vigente, que prohíbe enajenar y privatizar áreas marítimas costeras, por lo que se causó perjuicio notorio al Estado.