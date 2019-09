Inflación reduce el menú de los pobres

Son las once de la mañana, y María Eugenia Mercado aún da vueltas por el “Israel Lewites” en busca de los alimentos para el almuerzo de su familia, integrada por ella, su compañero y cuatro hijos. “Ya no sé qué inventar para que los chavalos no se aburran de comer lo mismo todos los días”, dice, mientras compra una libra de arroz y medio litro de aceite.



En la casa de Mercado, el ingreso total del hogar es de tres mil córdobas, el salario de su esposo, quien es conductor. Ella dejó su trabajo de doméstica en una casa particular, porque su salario era de 1,200 córdobas y no compensaba el dejar a sus hijos de tres, cinco, siete y nueve años, bajo la responsabilidad de su mamá, una persona mayor y enferma, que no los podía atender bien.



“Mire, no le miento, compré una libra de frijoles negros a 15 córdobas, una libra de arroz del barato a siete córdobas y voy a comprar una libra de alas de pollo, para engañarlos, porque si no se aburren del arroz y los frijoles, traje 50 pesos y no llevo nada”, dice Mercado.



Las autoridades de gobierno han reconocido un aumento en el grado de inflación respecto del primer trimestre del año pasado. La inflación es el movimiento persistente al alza del nivel general de precios o disminución del poder adquisitivo del dinero.



Los más golpeados por la inflación son los más pobres, pues cada día les resulta más difícil comprar los productos alimenticios básicos. Actualmente el valor de la canasta básica supera los ocho mil córdobas, y el salario básico en el sector urbano es de 97 dólares, menos de dos mil córdobas.



Entre los productos de mayor representación en el comportamiento inflacionario se encuentran: combustible, el aceite vegetal, el arroz blanco, comidas corrientes, el tomate, y el pago de la tarifa de agua potable.





Malabares cotidianos

Rosa Argentina Martínez vende ropa usada para mantenerse con un hijo enfermo, y aunque no conoce los conceptos de la economía, día a día, debe hacer malabares con el poco dinero que le deja la venta para poder comprar la comida y pagar los recibos de agua y luz.



La encontramos en el mercado, cuando se disponía a comprar los alimentos para el almuerzo. “Vine a buscar el arroz y un recorte de pescado, que vale cinco córdobas, porque eso y el hueso de res es lo más barato, para combinar”.



“Quería comprar pipianes para un guiso, pero no bajan de cinco córdobas cada uno, aunque sean los chiquitos, y los tomates están por las nubes”, expresa, tras indicar que a veces no vende nada y entonces no halla qué hacer porque depende de su venta.



Salomé Morales dice que cada día puede comprar menos con el dinero, porque muchos productos han subido hasta el doble y tienen que acomodarse con lo que le alcanza.



Junto a ella se encuentra Verónica Medina, quien expresó su preocupación porque sus tres hijos a veces no se quieren comer los frijoles “pelados”. Antes los engañaba con tomates fritos con cebolla para el arroz, pero ahora los tomates se fueron arriba y no puedo comprarlos.



Refirió que el día que cuece los frijoles, les da sopa con arroz y crema, por ejemplo, que les gusta mucho, y para la cena compra queso de borona que es más barato para echárselo al gallo pinto, cuando puede lo acompaña con tortilla o pan.



Walter Medrano, vendedor de carne de res y de pollo, indicó que la venta de la carne de res ha bajado desde que hubo la huelga del transporte, y lo que más se busca es el pollo. Cuando compran res, lo más barato que se llevan es la cecina o el pecho.





A comer frijol negro

Antonio Gutiérrez, vendedor de abarrotes, dice que la gente últimamente busca más los frijoles negros que los rojos, y el arroz más barato porque el de mejor calidad se fue arriba y no bajan los precios. Los huevos están bien caros y la gente los compra menos.



La dietista, con maestría en nutrición aplicada, Martha Justina González, explicó que en medio de los problemas económicos que atraviesa la población, especialmente los más pobres, hay que buscar los alimentos que tengan mayor valor alimenticio.



Explicó que lo más importante para una alimentación balanceada es tener carbohidratos, los almidones: cereales, granos, el maíz, el arroz, el pan y las pastas alimenticias. Luego conviene tener alimentos ricos en proteínas, de origen animal y vegetal.



Los de origen animal --las carnes, queso y leche-- son más caros, entonces, explicó González, se pueden sustituir por los de origen vegetal, por ejemplo, los frijoles. Lo ideal sería agregar vitaminas y minerales, que son las frutas y los vegetales.





A balancear sin café

En el gallo pinto, explicó, hay arroz que es alimento básico y frijoles proteicos, si es acompañado de tomate o repollo picado, se balancea algo. No debe causar angustia el hecho de no comer carne, se puede agregar el huevo, y se hace balance.



Se puede redistribuir el dinero, por ejemplo, no comprar licor el fin de semana, ni gaseosa porque con eso se pueden comprar huevos. La gaseosa no tiene sustancias nutritivas y es lo que se llama calorías vacías. Indicó que la población de bajos recursos tiende a comprar alimentos con grasa y azúcar y por eso hay obesidad.



González considera necesario cambiar los hábitos alimenticios perjudiciales por nutritivos, por ejemplo, comprar ayote sazón que cuesta el valor de una gaseosa y se puede combinar con arroz y es un buen alimento.



Recomendó que no se consuma café negro en el desayuno, menos a los niños, porque inhibe la absorción del hierro, por ejemplo el de los frijoles que está en el gallo pinto y es caloría vacía, que equivale a tomar agua negra caliente, con azúcar. El café se puede sustituir por pinol o por semilla de jícaro, que es una fuente de proteínas y hierro.





Aumenta la subnutrición

La FAO estima que el 27% de la población, es decir, millón y medio de personas en Nicaragua, sufre de subnutrición, o sea, que la ingesta de alimentos es insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria de manera continua.



Nicaragua forma parte de los 25 países en el mundo que padecen de inseguridad alimentaria nutricional severa. Pero, con más del 50 por ciento de su tierra cultivable subutilizada y abundantes recursos para el cultivo de granos básicos y la ganadería, tiene el potencial para explotarla y sacar provecho de crisis de alimentos a nivel mundial.



Representantes de organismos internacionales advirtieron, recientemente, que los altos precios y escasez de los alimentos básicos que se registran podrían disparar los índices de pobreza en Latinoamérica y Nicaragua ocupa uno de los primeros lugares en pobreza en la región.



”Podemos tener un alza en los índices de pobreza, lo importante es invertir a tiempo en temas como la desnutrición crónica y la mortalidad materna. También en educación, porque cuando aumenta la pobreza también crece la deserción escolar”, destacó recientemente, Rebeca Grynspan, directora regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).