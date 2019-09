Denuncia internacional de partidos despojados

Representantes del Partido Conservador (PC) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) se reunieron con abogadas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a quienes alegaron que el Consejo Supremo Electoral (CSE) les revocó sus personalidades jurídicas para que no participaran en las próximas elecciones municipales.



Alejandro Bolaños Davis, en representación del PC, indicó que el CSE ofendió a la inteligencia de la población con los intentos de aparentar legalidad en su resolución para revocar la personalidad jurídica de su partido.



En similares términos se refirió Enrique Sáenz, presidente del MRS, quien presentando la documentación correspondiente a su caso, dijo que no hay dudas de la ilegalidad de las resoluciones del Poder Electoral, donde presentaron la documentación correspondiente en tres ocasiones. Ambos partidos aseguraron que agotarán las instancias nacionales antes de impulsar las denuncias a nivel internacional.



Marcia Aguiluz, abogada del Cejil, comentó que estos casos son muy similares al de la organización política regional Yatama, a la cual no se le permitió participar en las elecciones municipales de 2000.



“En estos momentos lo que estamos haciendo es informarnos de la situación de estos partidos, y lo que vemos nos preocupa. Nosotros litigamos en conjunto con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en el caso de Yatama, en el cual se violaron derechos políticos a los pueblos indígenas, y escuchando las denuncias del MRS y PC, existe una gran similitud en cuanto a hechos y acciones del CSE”.



Indicó que esto es lamentable, ya que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual indicó una serie de medidas destinadas a evitar que este tipo de hechos se repitieran, pero por el mismo incumplimiento por parte del Estado de Nicaragua, volvieron a darse estos actos violatorios a los derechos ciudadanos.



“Desde la semana pasada enviamos una carta a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al CSE, en la que les recordamos la sentencia de Yatama donde se pide la reforma de la Ley Electoral para eliminar sus inconsistencias. Las medidas de reparación solicitadas son las mismas que se están violando al PC y MRS”, expresó la jurista.