Alma espera que petroleras paguen millonarios impuestos

11 Noviembre 2007 |

4:10 p.m. |

EFE



La alcaldía de Managua sigue esperando que las compañías petroleras paguen al municipio una deuda de 140 millones de córdobas (7,5 millones de dólares) por matrículas no canceladas desde hace cuatro años, informó hoy una fuente oficial.



La secretaria general de la alcaldía de Managua, Sandra Moreno, declaró hoy al canal 8 de televisión de esta capital, que las empresas Esso, Texaco-Chevron, Shell y Petróleos de Nicaragua (Petronic) son las que tienen la deuda con el ayuntamiento, como resultado de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de este país.



La funcionaria no precisó cuándo el máximo tribunal de justicia de este país dictó la sentencia, que ya tiene carácter firme, pero indicó que el responsable de recaudaciones del municipio ha dialogado con representantes de las petroleras, sin que estas hayan pagado nada aún.



"Las petroleras nos tienen que pagar los 140 millones de córdobas juntos, y no a cuenta gotas, porque ya la corte se pronuncio", dijo Moreno.



Añadió que las petroleras tienen dinero para pagar esas matrículas anuales al municipio, y que de no ser así pueden solicitar créditos a los bancos del país, para cancelar toda la deuda de una sola vez.



Moreno dijo que los fondos serán invertidos en proyectos, como la construcción de pasos a nivel en Managua, "para darle una cara totalmente moderna a la ciudad y hacerla competitiva a nivel de Centroamérica para destino turístico".



Las compañías no se han pronunciado sobre las conversaciones que han mantenido con el encargado de las recaudaciones de la alcaldía de Managua, pero han argumentado que el impuesto que reclama el municipio ya está incluido en un "impuesto conglobado" que pagan al gobierno central.