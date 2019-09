Sigue guerra de INSS con FMI

La insistencia del presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, de inspeccionar las oficinas de la sede del Fondo Monetario Internacional en Managua, está provocando malestar en el Gabinete Económico del gobierno del presidente Daniel Ortega y generando pugnas con el Banco Central de Nicaragua.



Ayer, el presidente del Seguro Social anunció, por medio del portal El Pueblo Presidente, que el INSS tratará nuevamente la próxima semana de realizar una fiscalización en las instalaciones del FMI, ubicadas en el edificio del Banco Central de Nicaragua.





Los ataques del “capi” López

El FMI ya fue multado con veinte mil córdobas la semana pasada, según la versión oficial, por negarse por segunda vez a recibir a fiscales del INSS.



La guerra de López fue pública el pasado 11 de junio, cuando ante el plenario de la Asamblea Nacional desempolvó actos de corrupción de pasadas administraciones, y denunció al representante residente del FMI, Humberto Arbulú-Neira, de impedir la entrada de sus fiscales.



“También ha sido una sorpresa encontrar que el señor Arbulú, representante del FMI, no quiso atender a los fiscales que el INSS envió para asegurar que los empleados nacionales del FMI estén afiliados al INSS”, dijo esa vez.



“A los amigos del FMI que nos visitan en estos días, los invito a que ya que están tan dispuestos a fiscalizar la seguridad social de Nicaragua y a querer decirnos qué leyes debemos tener los nicaragüenses, al menos estén dispuestos a cumplir la ley de la seguridad social”, insistió López.



Su malestar devino tras pronunciarse Arbulú sobre el manejo de los fondos del Seguro Social. La opinión del representante del FMI se dio en el contexto de las denuncias periodísticas sobre los préstamos millonarios de fondos del INSS a Tecnosa, una empresa ligada a altos funcionarios estatales y miembros del gobernante partido FSLN, que construyen el proyecto político de viviendas El Pueblo Presidente.



Públicamente se conoce que el vicepresidente Jaime Morales Carazo manifestó su molestia por lo que calificó como “exabruptos” y “cosas propias de la juventud”, de un “joven amante de la verborrea”.





¿Quién mandó a los CPF?

López denunció ante medios oficialistas que el representante del FMI mandó a sacar con dos guardas de seguridad a las mujeres fiscales que llegaron a la sede a tratar de inspeccionar el cumplimiento del pago de las cuotas del Seguro Social de los trabajadores nicaragüense del FMI.



López aseguró que de no recibir a los fiscales la próxima semana, el FMI sería nuevamente multado con otros 20 mil córdobas.



Al ser consultado al respecto sobre el anuncio de López y la denuncia de que sacaron a las fiscales con guardas de seguridad, el representante del FMI en Nicaragua, Humberto Arbulú, dijo que a quien debía preguntársele al respecto era el Banco Central de Nicaragua.





FMI: Pregunten al BCN

“La oficina del Fondo Monetario Internacional es huésped del Banco Central de Nicaragua y como tal no tiene guardias de seguridad. Al Banco Central pueden entrar las personas autorizadas por el Banco y no pueden entrar las personas que no están autorizadas por el Banco”.



“En consecuencia, le sugiero que pregunte al Banco Central por qué no permite el paso de los inspectores del INSS a la institución”, dijo escuetamente Arbulú, quien agregó que no ha sido notificado de “multa alguna” por parte del Seguro Social.



Además, reiteró el comunicado de días pasados, cuando el FMI dijo que enviaba mensualmente al INSS el pago de las cuotas del Seguro Social de sus empleados.