Acusa por calumnias a ejecutivos de Fenosa

Tres funcionarios de Union Fenosa, incluyendo un alto ejecutivo de la empresa española, se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados en el Juzgado Cuarto Local Penal de Managua el próximo 14 de julio, porque un cliente los querelló por calumnia

porque sin que mediara juicio alguno, lo tildaron como un “sustractor de energía” y le cobraron 29 mil 696 córdobas.



Los querellados son el español José Luis Gómez Pascual, ejecutivo; el colombiano Fedor Toval, de la Oficina Antifraude de Fenosa; y la nicaragüense Carolina Matamoros, del Departamento de Cobro.



El querellante es el abogado Heberto Orozco Izaguirre, quien explicó que en abril de este año se presentó una cuadrilla de Fenosa al Edificio Gold, en el barrio México, para hacer una revisión “de oficio” en el medidor.



En el acta de revisión, la cuadrilla de Fenosa determinó que el medidor estaba en buen estado, es decir, no estaba manipulado ni por dentro ni por fuera en su sello de seguridad, pero la sorpresa del querellante fue mayúscula días después, cuando Carolina Matamoros le envió una notificación diciéndole, por escrito, que manipuló el medidor y que ha sustraído energía por espacio de tres meses, por lo que era en deberles casi 30 mil córdobas.



Según los documentos y fotografías que los técnicos de Fenosa le presentaron al quejoso, el deterioro que presentaba el medidor por dentro, específicamente en una placa plástica que se derritió, y que aparentemente fueron realizadas por él, argumento que Orozco Izaguirre rechaza.





Le molesta la difamación

“Ellos dicen que sólo tres casos han visto así en Nicaragua, pero yo les dije que compren medidores buenos”, agregó el querellante, quien apuntó que si su medidor estaba en mal estado técnico y estaba registrando menos potencia, está dispuesto a pagar lo justo, pero lo que le molesta es que digan que sustrajo energía.



“La ley dice que tienen que hacer una investigación con vos y yo y darte la oportunidad (de defenderte), pero si dicen que robé energía, ¿qué oportunidad puedo tener?”, preguntó el abogado, quien explicó que querelló a los personeros de Fenosa para ponerle un hasta aquí a las prácticas de la empresa para con sus clientes.



“A mí no me importa que INE me diga que tengo o no que pagar, pero a mí no me pueden estar diciendo ladrón”, insistió el querellante.



Los querellados no dieron declaraciones al salir del Juzgado Cuarto Local Penal, donde ayer se celebraría la audiencia inicial del caso, pero la misma no se realizó porque una de las querelladas, Matamoros, no se presentó, por lo que la juez reprogramó la vista para el 14 de julio.