De Castilla insiste en contratación directa

El ministro de Educación (Mined), Miguel De Castilla, insistió a los contralores para que le aprueben una contratación directa de 40 millones de córdobas para la compra de materiales de construcción y de ferretería, a pesar de que los colegiados le indicaron que mientras no envíe información relacionada con todas las exclusiones de procedimiento que le han aprobado, no le aprobarán nada más.



De Castilla en una carta del pasado19 de junio, dirigida al presidente de la Contraloría Luis Ángel Montenegro, le indicó que la documentación e información que le requirieron el 13 de junio, relativa a los contratos soportes de las exclusiones de procedimientos que le han autorizado, ya se encontraba en manos del ente fiscalizador.



Sin embargo, en la misma misiva el titular del Mined, admite que la documentación supuestamente llegó a manos de funcionarios del Departamento de Análisis, Control y Seguimiento de las Contrataciones del Estado de la Contraloría hasta el 18 de junio, es decir, que De Castilla envió al día siguiente la carta pidiendo el permiso para la nueva contratación directa.



A la vez, reconoció que antes sólo habían enviado al ente fiscalizador información parcial de los proyectos “por la naturaleza de ejecución de cada uno de ellos”, es decir, que los colegiados no se equivocaron cuando indicaron que hacía falta documentación sobre las contrataciones directas aprobadas al Mined.



El 13 de junio, los colegiados emplazaron al ministro de Educación para que explicara a la mayor brevedad posible todo lo relacionado a la construcción de las más de 138 aulas, de las que no tienen ningún tipo de información. Los contralores le advirtieron que mientras no respondiera, no habría paso a ninguna petición de esa cartera. La Contraloría autorizó al Mined contratación directa para construir 203 aulas de las cuales sólo han informado a medias de las que ha hecho Tecnosa, del resto no hay ni una sola palabra.



Los negocios con Tecnosa

De Castilla, según investigaciones de EL NUEVO DIARIO, primero entregó 13.4 millones de córdobas a Tecnologías y Sistemas S.A. (Tecnosa) por la construcción 65 aulas. Después realizó un adendum al contrato para que la firma se quedara con otros 6.7 millones de córdobas. Por este trabajo, Tecnosa habría sido exonerada del pago de casi tres millones de córdobas.



Tecnosa, de acuerdo con nuestras investigaciones, es una empresa ligada al presidente de Petronic y tesorero del Frente Sandinista, Francisco López, y ha estado a cargo de la construcción del proyecto de viviendas populares “El Pueblo Presidente” en el antiguo casco urbano de Managua. Éste se inició con un préstamo de 1 millón 200 mil dólares procedentes de los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).





“Vamos a revisar, mientras tanto no aprobamos”



El contralor vicepresidente, Guillermo Argüello Poessy, dijo que revisarán detalladamente la información remitida por el ministro de Educación para ver si es lo que le habían solicitado, y que será hasta después que se pronunciarán de su solicitud.



“Yo creo que hay que ver si lo enviado por el señor ministro se ajusta a lo que necesitamos conocer, porque de lo contrario no aprobaremos nada de lo que nos ha pedido”, dijo Argüello Poessy.