Desprecio evidente por pacientes con VIH/Sida

Redacción Central



Es tal la apatía e insensibilidad gubernamental hacia las personas viviendo con VIH/Sida, que la médico responsable de dicho programa a nivel nacional, no ha visitado ni una vez la Unidad de Infectología del Hospital “Roberto Calderón”, principal centro de atención a las personas viviendo con la mencionada enfermedad, reveló el Dr. Guillermo Porras.



Porras denunció recientemente vía internet lo que llamó “trato criminal” a los pacientes, al punto de ignorar a unos cuarenta en los programas de asistencia, mientras las autoridades no hallan qué hacer con la gran cantidad de medicamentos que tienen en su poder.



Ayer, el Dr. Porras se refirió a un correo de la Dra. Sara Moraga, precisamente la encargada a nivel nacional de la atención de las personas viviendo con VID/Sida, quien señala que no es su culpa lo que está ocurriendo, sino de los médicos de los hospitales que no le han informado sobre el cambio de terapia, ni de la fecha de vencimiento de los fármacos.



Moraga señala que en el “Roberto Calderón” no le rindieron informes en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo pasados, lo que le impidió conocer tempranamente el déficit de Tenofovir y de Enrecitambina más Tenofovir.



“Estamos haciendo todo lo concerniente, desde la reorganización y nuevos mecanismos de control de la información, para evitar estas faltas tan graves”, dice.





Alarmada por filtración de deficiencias

La Dra. Moraga agrega que no tienen problemas con los medicamentos pediátricos para el VIH/Sida, y plantea: “No se porqué ustedes conocen de estos déficit si en los informes actuales no se reportan”.



En torno a los fármacos para evitar las enfermedades oportunistas en los pacientes de Sida, Moraga señala que se asignó una buena parte, pero reconoce que no han sido los suficientes.



“Hace más de 15 días hemos enviado reprogramación para más compra de medicamentos de infecciones oportunistas, esperamos que de aquí a un mes esto se resuelva más ampliamente. Revisaremos con el hospital los insumos que ustedes mencionan, pues en mi inventario de medicamentos, si hay en existencia”, precisa.





Se enojan cuando les plantean problemas

Sobre los medicamentos pediátricos de los que supuestamente no hay escasez, la pediatra infectóloga, Crisanta Rocha, planteó que estando de servicio en el Hospital Infantil “La Mascota”, comunicó al Dr. A. Zelaya que había medicamentos vencidos y su respuesta fue de completo enojo.



“Nuestro interés siempre ha sido tratar de ofrecer comunicación a las personas que coordinan y que por defecto deben conocer y mejorar esta situación. Desgraciadamente, con cada nuevo administrativo a cargo aún no se entiende que no es pretensión obstaculizar el trabajo, sino ayudar con lo que considero debe ser un equipo en los distintos niveles”, dice Rocha.



En el intercambio de correos electrónicos, el Dr. Guillermo Porras responde así a un colega de apellido Bruce, que le reenvió lo dicho por la Dra. Moraga: “Al respecto, sólo te puedo decir que la Dra. Moraga desea justificar lo injustificable. La ineficiencia del programa no tiene matices o causantes, es meramente INEFICIENCIA.



“Te lo aseguro de esta manera porque, preocupados por la situación, la apatía e insensibilidad gubernamental hacia las personas viviendo con VIH/Sida, en nuestra condición de ciudadano nicaragüense hemos conversado con el personal del Hospital “Roberto Calderón” y ellos nos han expresado que cada informe ha sido enviado al nivel central, en donde se reflejan las existencias, faltantes y problemas que enfrentan.



“Igualmente te puedo asegurar como así lo hicieron en su momento, el personal del Hospital ‘Roberto Calderón’, que a pesar de que se han planteado los problemas en cada uno de esos informes, la respuesta ha sido el silencio.



“De hecho, me aseguraban en el Hospital ‘Roberto Calderón’ que la Dra. Sara Moraga, Responsable Nacional del Programa, no ha visitado en ni una sola ocasión en lo que va del año, la Unidad de Infectología del Hospital ‘Roberto Calderón”, principal centro de atención a las personas viviendo con VIH/Sida, a pesar de los problemas planteados”, dice el Dr. Porras.





Minsa: campaña de desinformación



Melvin Martínez

El doctor Adrián Zelaya, secretario general del Minsa y presidente de la Comisión Nicaragüense de Lucha contra el Sida, dijo ayer que hay una campaña que trata de desinformar a la población sobre la falta de medicamentos antirretrovirales.



Zelaya dijo que hay tratamiento suficiente para atender a los pacientes afectados por la enfermedad, sin embargo aclaró que no daría mayor información porque en su momento aclararán ante los medios de comunicación dichas informaciones.



“Estamos haciendo nuestra propia investigación y en su momento vamos a llamarlos (a los periodistas)”, dijo Zelaya.