Rechazan casación en contra de Agrosa

Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron el Recurso de Casación presentado por la Procuraduría y la Fiscalía en contra de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) a favor de los empresarios de las aceiteras Agrosa y E. Chamorro.



La Procuraduría Penal recurrió de casación en contra de la sentencia que libró de toda responsabilidad a los accionistas de las empresas aceiteras Agrosa y E. Chamorro, acusadas por una millonaria defraudación fiscal.



Los magistrados de la CSJ no entraron a conocer el fondo, argumentando que contra las sentencias de prescripción no cabe el recurso de casación. De esta forma, la sentencia de los magistrados de la Sala Penal Uno del TAM, quedó firme.



La sentencia es a favor de los acusados: Alexis José Chamorro Chamorro, Pedro José Lacayo Reyes, Renzo Bagnariol Zanutel, Gustavo Salazar, Gabriel Armando Argüello Fornos y Manuel Antonio Mayorga Duarte. El ex director de Aduanas, Fausto Carcabelos, no fue beneficiado porque no recurrió de apelación como los demás acusados, y por consiguiente el TAM no se pronunció.



Todos ellos fueron acusados por la Fiscalía por una defraudación aduanera millonaria en perjuicio del Estado al declarar seis mil toneladas de aceite comestible, como aceite bruto, para evadir el 15 por ciento de impuestos en concepto del Derecho Arancelario a la Importación (DAI).



Los hechos acusados por la Fiscalía ocurrieron el ocho de abril de 2002, y según la sentencia de la CSJ, los cinco años se cumplieron el siete de abril de 2007, y la audiencia inicial con la cual empezó el juicio y se interrumpe el término, se realizó el 18 de abril.



La Procuraduría argumentó en la casación que el término de prescripción, de acuerdo con la ley, queda interrumpido una vez que se presenta la acusación y no en la fecha cuando se realiza la audiencia, ya sea inicial o preliminar.



En el escrito de casación, la Procuraduría alegó que los magistrados del TAM no tomaron en consideración lo alegado por esa institución en el sentido que la acusación fue presentada el 30 de marzo y a partir del 31 al nueve de abril, fueron las vacaciones de Semana Santa y los términos quedaron suspendidos, por consiguiente esos días no podían tomarse en el cómputo.



Los magistrados del TAM consideraron que el cómputo debe iniciarse del diez de abril de 2002, día en que se realizan las declaraciones de importaciones del aceite, al 19 de abril de 2007, cuando se practica la audiencia inicial, declarando que hay extemporaneidad de accionar de cinco años y ocho días, y para ello se basa en el artículo 254 del Código Procesal Penal (CPP).