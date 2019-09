Derechos de autor no son negociables

“Nosotros tenemos la habilidad de Andrés Castro y esa pedrada contra el Goliat se va a sentir aquí y en el mundo entero”, expresó el cantautor Carlos Mejía Godoy refiriéndose a las acciones legales que tomará contra la dirección del Frente Sandinista, por utilizar sin su permiso algunas piezas de sus obras musicales. Algo que consideró “no negociable” y menos con dinero de la corrupción y la rapiña.



Las declaraciones fueron brindadas en conferencia de prensa acompañado de su hermano Luis Enrique Mejía, del doctor Sergio García Quintero, su abogado en el caso, Vilma Núñez y Bayardo Izabá, representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, quienes respaldan al artista alegando que el respeto a los derechos de autor está consignado como un derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos, respaldado por tratados internacionales de comercio y por las leyes nacionales.



“Estamos trabajando en el caso y la demanda se presentará en el momento que el equipo legal lo decida”, dijo el jurista sin determinar fecha, agregando que de no prosperar la demanda en las instituciones competentes, la lucha se hará en el plano internacional.



El doctor García, quien mencionó que el director del Frente Sandinista ha hecho caso omiso a la prohibición expresa del artista, también señaló que no sólo en el Código Civil está constituido el respeto a los derechos de autor, también en Código Penal especifica sanciones en contra de los violadores a los derechos de autor y la piratería.



No quiero dinero de rapiña

Mejía recordó que durante el gobierno de Anastasio Somoza, el dictador utilizó su canción ‘María de los guardias’ y trató de reparar el abuso ofreciéndole dinero, pero su posición siempre ha sido no negociar con la tiranía.



“Yo reclamo porque se me restituyan mis derechos moralmente, no quiero ni un solo centavo. Porque no aceptaré ni un centavo de la corrupción, ni de la rapiña, ni del chantaje. Vamos hasta las últimas consecuencias”, señaló agregando que representantes del “danielismo” han hablado de la posibilidad de declarar su obra como “Patrimonio de la Nación” y usar sus temas musicales para fines particulares del partido sandinista. A esto le denominó confiscación.



Un problema de derechos de autor

Igual que Carlos Mejía, su hermano Luis Enrique también prohibió que en los actos oficiales del gobierno de Daniel Ortega y en los progubernamentales radio “Ya” y el canal 4, se utilice sus obras.



“Este no es un problema ni de Carlos, ni de Luis, este es un problema de derechos de autor, de la propiedad intelectual amparados en convenios internacionales en el Convenio de Berna, Suiza, para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas”, dijo Mejía, también cantautor.



Carlos fue específico en determinar que sus sentimientos políticos y morales le impiden dejar que su obra sea manipulada, pues continúa sintiéndose de izquierda y sandinista, pero las acciones del gobierno de Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista se han alejado demasiado de los principios revolucionarios por los que originalmente muchos se sacrificaron.



Durante la actividad se leyó un pronunciamiento en el cual intelectuales de todos los ámbitos respaldan a Carlos y Luis Enrique Mejía en su reclamo legal y rechazando la utilización de sus canciones como propaganda política.



Entre los firmantes están el poeta Ernesto Cardenal, Pablo Centeno, los escritores Sergio Ramírez, Gioconda Belli y Julio Valle Castillo, el jurista Alejandro Serrano Caldera, los periodistas Cristiana Chamorro, Oscar Merlo, Erick Aguirre, Eunice Shade; además de artistas como Luis Pastor González, Eduardo Araica, Francisco Cedeño y Norma Elena Gadea, entre otros intelectuales nacionales.



Entre la solidaridad de otros países se observan las firmas de artistas como el príncipe de la salsa Luis Enrique, el guatemalteco Alvaro Aguilar, los mexicanos Oscar Chávez, Modesto López y Alberto Escobar, Ricardo Flecha del Paraguay, el hondureño Guillermo Anderson y Estaban Monge de Costa Rica.