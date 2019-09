Caso Barceló a corte internacional

Primero fue un embargo preventivo a las instalaciones del Hotel Barceló Montelimar por una supuesta deuda de 30 millones de dólares que supuestamente deben las autoridades del complejo turístico al Estado desde 1993.



Esta vez Hernán Estrada, Procurador General de la República, PGR, anunció que esta controversia la estarán tramitando en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a inversiones con sede en los Estados Unidos.



No se recibión un solo centavo y es necesario que la sociedad sepa que los gobiernos que nos antecedieron no recibieron y dejaron esa tremnenda deuda…”, dijo el Hernán Estrada, Procurador General de la República.



Estrada explico que la demanda va por 30 millones de dólares, o de lo contrario el gobierno recuperaría el centro turístico, no obstante dijo que existe un período en que se puede llegar a un arreglo extrajudicial.



“Existe un procedimiento que es el que hemos inciado que es con la notificación a partir de la cual hay un periodo de seis meses, en la cual puede haber conciliaciones, …”, manifestó el procurador.



La cámara nacional de turismo Canatur, ha manifestado que estas acciones perjudican la entrada de turistas a nuestro país, sin embargo el procurador las minimizó.



“Esto nada tiene que ver con inversiones, aquí se está llevando a cabo, han aumentado la inversiones…”, indicó Estrada.