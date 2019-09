Agreden a Dora María

LEÓN

La comandante Dora María Téllez y el ex diputado Alejando Bolaños Davis fueron agredidos con baldes de agua sucia, piedras y morteros por un grupo de estudiantes de la UNAN-León, al momento de querer ingresar al auditorio “Ruiz Ayestas” de la Facultad de Ciencias, para participar en el foro-debate sobre Derechos y Ciudadanía, que era impulsado por distintas instituciones de la sociedad civil.



Los estudiantes, identificados como miembros del Centro Universitario de la Universidad Nacional, CUUN, desalojaron el edificio a las 2:00 de la tarde con el pretexto de exigir a las autoridades superiores el desembolso para el pago de becas correspondientes a los últimos dos meses.



El foro-debate se desarrollaría a las 4:00 de la tarde del jueves 26 de junio, con la ponencia de Gabriel Álvarez Arguello, experto en Derecho Constitucionalista.





Golpearon a señora

Durante la toma del edificio, la señora Imara Martínez, miembro del organismo “Foro Democrático”, fue agredida físicamente por los estudiantes, quienes la sacaron del edificio a empujones; presentaba golpes y raspaduras en su brazo derecho.



Al observar los portones cerrados, la comandante Dora María Téllez, Alejando Bolaños Davis y un grupo de simpatizantes del MRS y del Partido Conservador, se acercaron a los estudiantes para pedir una explicación sobre la toma del edificio. Después de veinte minutos de discusión, varios estudiantes que se encontraban dentro de las instalaciones de la universidad lanzaron varios baldes de agua con tierra y arena, provocando posteriormente un enfrentamiento con piedras.





Así ocupan el 6%

De acuerdo con Dora María Téllez, las autoridades universitarias utilizaron el pretexto del seis por ciento para reprimir a quienes quieren la democracia, e impedir que se discuta en las aulas universitarias lo que está pasando en Nicaragua. “Están usando al seis por ciento para defender al gobierno corrupto de Daniel Ortega y de Arnoldo Alemán”, refirió Téllez.



Asimismo, destacó que la UNAN-León debería rendir cuentas claras sobre el seis por ciento, que digan para qué lo quieren y en qué lo usan. Señaló de cobardes a las autoridades universitarias porque mandaron a los estudiantes a lanzar arena, morteros y agua contra ciudadanos que participan en una actividad cívica.





30 becarios

“Aquí dentro de la universidad no está el pueblo, lo que vemos es a 30 muchachos becarios que si no están allí donde se les manda, les quitan las becas; las autoridades universitarias son cobardes porque no se atrevieron a cerrar la universidad ellos mismos con sus propias manos, utilizaron a los estudiantes para tapar su cobardía”, dijo la comandante Téllez.





La lucha se arreciará

También agregó que a partir de este momento la lucha se arrecia. “Vamos a llamar a una desobediencia civil con el fin de que el gobierno Ortega-Alemán se dé cuenta de que el pueblo ya no aguanta, no les tenemos miedo ni a la dictadura institucional ni a nadie, vamos a luchar de manera organizada, los partidos opositores, sociedad civil y el pueblo unidos, vamos a instaurar las asambleas cívicas en todo el país con la representación de todos los sectores”, añadió.



Por su parte, Alejandro Bolaños Davis lamentó que los dirigentes políticos y dirigentes del actual gobierno estén utilizando y manipulando a los jóvenes. “Los estudiantes ya dejaron de pensar, se han vuelto serviles de la violencia, del pacto y de la corrupción, tenemos que salvar a estos muchachos de esta intolerancia para poder debatir serenamente, todos tenemos la obligación de hacer algo para que esto cambie, todos debemos unirnos en una sola opción para salvar nuestra patria e instaurar la democracia y la libertad”, dijo Bolaños Davis.





El pretexto de las becas

Pero el presidente del CUUN en la UNAN-León, Manuel Ruiz, aseguró que la toma del edificio no tiene que ver nada contra ningún partido político. “Exigimos a las autoridades de la universidad el pago de becas correspondiente al mes de julio para los cuatro mil estudiantes becados, es por eso que hacemos una protesta cívica, fue una decisión de la Junta Directiva del CUUN”, explicó.



El enfrentamiento entre estudiantes y los dirigentes de la sociedad civil culminó después de las seis de la tarde.