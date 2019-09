Recurrirá ante Corte Centroamericana de Justicia Nicaragua acusará a Costa Rica por daños al San Juan Violenta convenios de la región e internacionales al otorgar concesión minera Crucitas. Viceministro del ambiente sienta posición nicaragüense en el primer foro sobre minería y recursos naturales transfronterizos. “Para nosotros fue un choque muy fuerte…me siento decepcionado del Gobierno de Costa Rica”, afirmó Roberto Araquistain Tatiana Rothschuh

27 Junio 2008 |

8:24 a.m. |

