El Cocibolca en la agenda de EU

“Calidad desde el origen”, parece ser el nuevo cambio en la política de salud de los Estados Unidos respecto de los alimentos que se exportan de Centroamérica hacia el mercado de ese país. Eso incluye el agua de riego y consumo en la producción de alimentos agrícolas.



“Estamos cambiando dramáticamente las regulaciones y requisitos con respecto a la importación no sólo de medicinas o fármacos, sino también de alimentos y otros tipos de artículos”, afirmó el Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América, Michael Leavitt, durante un desayuno con la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).



Leavitt señaló que en los últimos años muchos productos exportados a los Estados Unidos no cumplen con sus estándares de salud. Producto de ello muchos contenedores son detenidos en los puestos de ingreso y terminan perdiéndose antes de ser consumidos.



El Secretario de Salud aseguró que se está cambiando de estrategia para asegurar que la calidad ya esté integrada en los productos antes de que ingresen a su país, para esto es necesario conocer el producto y al productor, la calidad del agua que utilizó, el suelo, la cantidad de fertilizantes, cuándo fue cosechado y cómo fue transportado.





Entrada expedita

En el futuro, aquellos productos que tengan un alto riesgo de descomposición o que afecten sus propiedades, y que cuenten con sus certificados de calidad, entrarán rápidamente al mercado norteamericano. Los que no lo tengan deberán esperar un mayor escrutinio y dilaciones que podrían perjudicar al fin y al cabo al mismo producto.



Leavitt afirmó que se ha estado reuniendo con los gobiernos de Centroamérica, donde se cosechan muchas de las frutas y verduras que consumen en el norte, y han sugerido que deben trabajar en estándares en los que todos estaríamos de acuerdos.



“Obviamente, esta estrategia no se podrá implementar de golpe, pero definitivamente en el transcurso del tiempo traerá cambios importantes”, finalizó diciendo Leavitt.



El Secretario de Salud también se hizo acompañar de un alto funcionario de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), quien viene al país a solicitud del gobierno de Nicaragua para brindar asesoría a las autoridades nicaragüenses sobre la conservación y limpieza del lago Cocibolca.



El interés es mantenerlo limpio tanto para utilizarlo para riego como para consumo humano. Ese país tiene amplia experiencia sobre el tema ya que convirtieron los grandes lagos del norte del continente de grandes cloacas, a surtidores de agua potable para todas las ciudades que los rodean.



Leavitt, quien fungió como administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles), anunció que acordó con Nicaragua el envío de un equipo especializado en julio para fortalecer los esfuerzos de limpieza del gran lago.





Nada de los SAM-7

Sobre las negociaciones que se llevan a cabo con los misiles tierra-aire SAM-7 en poder del Ejército Nacional, con los cuales se han hecho propuestas de intercambiarlos por material médico, Leavitt afirmó que conoce de las negociaciones, sin embargo, no le corresponden a su cartera sino al Departamento de Estado.



El Secretario aseguró --cuando se le preguntó qué pensaba sobre los frecuentes exabruptos del presidente Ortega en contra de la política de su país-- “que la ayuda que su gobierno brinda a Nicaragua, está dirigida al pueblo nicaragüense”.



“Estados Unidos valora la relación que nosotros tenemos con el pueblo nicaragüense, y nosotros hacemos muchos esfuerzos para ayudar al pueblo nicaragüense y al gobierno de Nicaragua, en los campos de salud, medio ambiente…”, dijo.



“Y tenemos también la Cuenta del Milenio: va a ayudarle a Nicaragua en infraestructura. Nosotros creemos que todos los miembros de las Américas merecen vivir bajo un gobierno que es eficaz, libre y justo y estoy muy agradecido con la forma en que me recibió el presidente Ortega”, señaló.