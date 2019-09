Pilotos y empleados quedaron en el aire

El tercer intento de los trabajadores para iniciar negociaciones con la gerencia de la línea aérea Atlantic Airlines, que hacía vuelos nacionales a la Costa Atlántica, fracasó luego que los últimos no atendieron una cita enviada por la Inspectoría Departamental del Ministerio del Trabajo.



Los empleados de la línea aérea, propiedad de los hermanos de origen peruano, Luis y Miguel Arévalo, están demandando el pago de sus salarios retenidos desde el pasado seis de junio cuando la empresa dejó de operar totalmente, aseguró el piloto Heberto Gutiérrez.



Junto a Gutiérrez, ocho pilotos más y una veintena de trabajadores --entre mecánicos y administrativos-- están en la incertidumbre sobre el futuro de la empresa, que cerró operaciones luego que el último avión que estaba en Nicaragua fue trasladado al aeropuerto de La Ceiba, en Honduras, donde supuestamente le darían mantenimiento rutinario luego que se vencieron las horas de vuelos programadas para sus dos motores.



Según los trabajadores, el único avión que funcionaba con matrícula YN-CFR de fabricación checa, dejó de operar el seis de junio. El ocho, la gerencia de la línea solicitó al Ministerio del Trabajo el cierre temporal, y a través de un escrito se comprometió a pagar los salarios retenidos a los empleados, pero eso no se cumplió.



Una segunda y una tercera citas en la inspectoría departamental fue desoída por la gerencia de Atlantic, lo que fue calificado por los trabajadores como “una burla e irrespeto al derecho de los trabajadores, por lo que pidieron el levantamiento de un acta de no comparecencia.





El INSS

Pero los empleados, además de exigir el pago de sus salarios retenidos, denunciaron que la gerencia de Atlantic no les entrega la colilla del Seguro Social desde hace año y medio.



Otra irregularidad denunciada por los empleados de la línea aérea es la disolución de la razón social para, según ellos, iniciar operaciones bajo otra nominación. “Tenemos información que traerán un avión piloteado con personal tico y hondureño que hará los vuelos regulares, pero el aparato no pernoctará en el país”, aseguraron los denunciantes.