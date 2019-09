“No es cuestión de edad sino de cultura”

Jaime Morales Carazo reaccionó contra el presidente del INSS, Roberto López, quien el miércoles aseguró, a través del oficialista Canal 4, que las disculpas dadas al representante del FMI en Nicaragua, Humberto Arbulú son producto de la “avanzada edad” del vicemandatario. Morales Carazo dijo que López si hizo “esa patanería” contra el Vicepresidente de la nación, ¿cómo será con los miles de jubilados?



Lo escogió su jefe

“Cuando él (López) se refiere a que yo pedí disculpas por cuestiones de mi avanzada edad, como burlándose de la gente de mayor edad, debo decir que a mí me solicitó su jefe, el Presidente de la República, comandante Ortega, que lo acompañara como fórmula. Por lo tanto, fui electo junto al presidente. No creo que el presidente Ortega me haya escogido por ser de avanzada edad”, respondió.



“Más que cuestiones de diferencias de edad, son diferencias de educación, de cultura, de modales y de respeto”, agregó.



“Yo di caballerosas expresiones al señor (Humberto) Arbulú, lo cual le comenté con anticipación al presidente Ortega. Le dije que el señor Arbulú me iba a visitar, lo cual aprovecharía para pedirle disculpas ante el atropello injustificado de que había sido víctima, además de las acusaciones falsas como que el FMI no pagaba las cuotas del seguro social de su personal”, reveló Morales Carazo.



Dijo que López debió haber hecho en la AN una exposición clara sobre la cuestión del crédito puente que le otorgó a una empresa y algunos funcionarios del Estado.



Por ejemplo, aconsejó, López debió decir quiénes son los dueños de los terrenos donde se están construyendo las casas (del Pueblo Presidente), eso nadie lo sabe. La garantía que dijo de una finca que vale millones de quién es, dónde está el avalúo, si hay autorización de su Consejo Directivo, etc. Más bien dejó todo bien oscuro.



“Yo no digo que la operación haya sido buena o mala, pero perdió la oportunidad de dar una buena aclaración y se fue por la tangente”.