Bilwi construye con perlines de Managua

PUERTO CABEZAS



Las declaraciones del secretario ejecutivo del Sinapred, Ramón Arnesto Soza, en torno a que los perlines que se están pudriendo en los predios de la EPN no son “chatarra” y que están en perfectas condiciones, quedaron en el aire, después que una investigación que realizó EL NUEVO DIARIO comprobó que el Fondo de Inversión Social de Emergencia FISE, en Bilwi, ejecutó la construcción y reparación de 22 escuelas y puestos de salud con perlines trasladados desde Managua.



Todos los proyectos post huracán Félix han sido ejecutados con materiales traídos desde el Pacífico, comprados con fondos provenientes de la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA, es decir, del mismo gobierno de Venezuela que donó los 22 mil perlines echados a perder.



En Bilwi y Managua nadie se ha querido hacer responsable de los daños, sin embargo, la Procuraduría General de la República ha dicho que solicitó un informe sobre el caso al Sinapred y a la Empresa Portuaria Nacional. El ingeniero Oscar Simons, Gerente de la EPN en esta ciudad, dijo que nada tienen que ver con esos perlines, debido a que desde el momento de la emergencia se pusieron a la disposición entregando las bodegas y predio al Sinapred, que desde entonces maneja toda la donación.





Perlines no sirven

En tanto, el ingeniero civil Flavio Corrales explico que técnicamente los perlines que están en los predios de la EPN y que en parte están siendo entregados, ya no sirven para construir debido a que deben ser utilizados cuando el tubo aun está nuevo y el sarro no ha comenzado a penetrar en el material, porque de lo contrario la soldadura no agarra bien y podría quedar la estructura débil, y segundo, que la construcción tampoco sería duradera.



Para ayer en horas de la tarde, la PGR aun esperaba el informe solicitado al Sinapred y a la EPN sobre los perlines que se están perdiendo en los predios de la Portuaria, donde también se ubica la bodega de EPN.



Lesly Álvarez, procuradora auxiliar, dijo que de hecho es evidente el daño al Estado y eso hay que investigarlo para ver quiénes son los responsables.