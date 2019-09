Ex militares se toman alcaldía de Bonanza

LAS MINAS, RAAN



El edificio del gobierno local en Bonanza, en la Región Autónoma del Atlántico Norte, amaneció tomado desde la mañana de ayer por retirados del extinto Ejército Popular Sandinista, EPS, que de esa forma reclaman al edil sandinista de este municipio, Máximo Sevilla Suárez, la entrega de un lote de terreno de 66 manzanas para construir sus viviendas.



Los ex militares, noventa de ellos, se encuentran afuera, en los alrededores de las instalaciones de madera de la Alcaldía, que se encuentra cerrada y bajo llave en poder de sus empleados. En el lado derecho levantaron una champa para protegerse de la lluvia.



Daniel Leiva, uno de los representantes de los retirados, aseguró a EL NUEVO DIARIO que el reclamo del terreno lo hacen de manera pacífica, es decir, que evitan toda actitud que genere violencia, y afirma que no están en contra de que entre el personal a laborar.



Pero el personal empleado de la Alcaldía, tras enterarse de la toma del local no se ha asomado a su centro de trabajo, por lo que se ha obligado a regresar a los ciudadanos que llegan a realizar sus diligencias personales.



Leiva, que a la vez, es concejal regional por el partido en el poder, dice que la propiedad que reclaman se la donó a la Asociación de Retirados del Ejército, de Bonanza, en 2000, el entonces alcalde Juan Saballos Osorno.



El área fue solicitada y concedida para beneficiar a las personas que pertenecieron al EPS, así como a lisiados, madres y familiares de héroes y mártires que se encuentran en una situación de vida sumamente difícil, expresa el concejal.



Sin embargo, asegura que la actual Administración, presidida por el edil Sevilla, no les quiere reconocer la propiedad, por lo que el área aparece como parte de los terrenos ejidales.



Armando Fuentes, también dirigente de retirados del ex EPS, manifiesta que el alcalde Máximo Sevilla rehúsa atenderlos, aunque asegura que ayer les dijo que si querían, tal vez los atendía hoy viernes.





Denuncia en el Cenidh

El caso de la toma de la alcaldía de Bonanza fue denunciado por Gerardo Pérez Guatemala, delegado de la Coordinadora Civil de la zona, en el Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos, Cenidh, donde señaló que tal situación surgió por el incumplimiento de acuerdos establecidos con el gobierno.



Norwin Solano, abogado del Cenidh, indicó que según la denuncia, el conflicto tiene que ver con la promesa de lotes de terreno e implementos para hacer producir la tierra, por eso ellos se tomaron la alcaldía de su municipalidad.





Con la colaboración de Rafael Lara.