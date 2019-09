Barceló no es gran negocio ni país atractivo

Los empresarios del español Grupo Barceló lucieron contradictorios en sus explicaciones en torno al nivel de ocupación del Hotel Montelimar, de lo cual se desprende una deuda que el Estado nicaragüense ha llevado a arbitraje internacional y que ellos desconocen y hasta llegaron a decir que el hotel “apenas da para mantenerse”.



El Grupo Barceló convocó a una conferencia de prensa un día después de que el Procurador General de la República, Hernán Estrada, les notificó una demanda por 30 millones de dólares, sin incluir lucro cesante y daños y perjuicios, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial (BM) y creado para resolver disputas comerciales internacionales.



Aunque el objetivo de una conferencia de prensa es aclarar y responder interrogantes en torno a un tema, el Representante en Centro y Sudamérica del Grupo Barceló, Juan José Ribas, al finalizar una exposición, dijo en tono molesto que no respondería ninguna pregunta a los periodistas de los diferentes medios de comunicación a quienes invitaron, y remitió al representante legal, Tomas Delaney para contestar.



Ribas expresó que la conferencia de prensa versaría en torno a la demanda civil interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) el mes pasado y no en relación a la demanda que el Estado interpuso ante el Ciadi.



Afirmó que no le deben nada al Estado, porque nunca lograron llegar a los niveles de ocupación establecidos en el contrato, lo cual fue auditado por la firma Price Waterhouse. Ribas no respondió cómo explicaba un nivel de ocupación tan bajo, entre 43 y 53 por ciento como promedio en diez años, si se vendían como una de las mayores empresas turísticas en el país.



La escritura de compra–venta suscrita entre el Estado y Auxiliar S.A. Grupo Barceló, establecía una prima de 3 millones 30 mil dólares, y el pago de diez cuotas de acuerdo al nivel de ocupación que debería ser entre el 65 y 60 por ciento a partir de 1996 hasta 2006, y según lo cual pagarían cuotas mínimas de 50 mil dólares anuales, después de un período de gracia de tres años.



Curiosamente, la firma Price Waterhouse refleja que el primer año de medición 1996-1997, el nivel de ocupación fue de 61.55 por ciento, y lo establecido para pagar la primera cuota era de 65 por ciento. El segundo año 1997-1998 fue de 58.30 por ciento.





No explican caída de ocupación

Delaney no supo aclarar cómo es que en los cinco años del gobierno del ex presidente Enrique Bolaños, que los empresarios en general y los turísticos en particular han alabado por llevar progreso, inversiones y turismo, los niveles de ocupación del hotel cayeron hasta el 43.90 por ciento en el período 2001-2002 y entre el 2003 y 2006 oscilaron entre 47 y 52 por ciento.



La respuesta fue “la responsabilidad de aumentar el flujo turístico no es de Barceló, si el país no es atractivo, pregúntenselo a cualquiera. No sé, es complicado, se les entregó un dossier ahí esta todo. Los cinco millones se invirtieron desde un inicio, no porque fuera un gran negocio, sino porque se tenía que cumplir”.





Se queda vacío y tributan millones

“Los negocios así son, aunque el hotel lo que hace es mantenerse, todo mundo está a la expectativa de que el país en determinado momento va a salir adelante”, dijo Delaney, tras indicar que la mayoría de visitantes son nicaragüenses y que los días de semana permanece vacío, y “existe una percepción engañosa porque los fines de semana se llena”, dijo Delaney.



Éste presentó a Barceló como una empresa que apenas da para mantenerse, aunque semanas atrás, el gerente general de Barceló-Montelimar, Walter Martino, dijo que han pagado a Nicaragua 28.9 millones de dólares en impuestos de 1994 a 2007, y han generado hasta 20,502 plazas de trabajo, directos e indirectos durante ese período.



Rechazó que hayan ocultado información sobre los vuelos chárteres de canadiense registrados en República Dominica y Miami, para esconder el verdadero nivel de ocupación del hotel.



El abogado reiteró que el Estado deberá demostrar que Barceló le debe, y sostuvo que no reconocen la deuda reclamada.