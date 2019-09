“4% no es para salarios, aumentos ya se dieron”

El ministro de Educación, Miguel De Castilla, afirmó que no hay tal incremento salarial para celebrar el Día del Maestro Nicaragüense, ya que éste se dio a inicios del año escolar. Indicó que lo único que recibirán los educadores en su día es un bono de 400 córdobas, pues el 4% de incremento en la reforma presupuestaria se invertirá en el pago de planilla a mil 500 docentes que no han sido nombrados.



Con el reacomodo del presupuesto a inicios de año, 49 mil 900 trabajadores del Mined recibieron un incremento del 14% de la masa salarial.



“Se incrementó 450 córdobas a 43 mil maestros del país, se destinó 66 millones de córdobas para cubrir con este aumento a los mil 500 maestros nombrados este año, y la Conferencia Episcopal tuvo una partida de 15 millones de córdobas para las escuelas subvencionadas. En total fueron como 350 millones de córdobas para aumento”, explicó el dirigente de Anden, José Antonio Zepeda.



Sin embargo, Carlos Bojorge, dirigente de la Confederación de Maestros, señaló que los mil 500 maestros nuevos ya estaban incluidos en el presupuesto del Mined. “Tampoco se han contratado numerosas plazas debido a que los asesores pedagógicos fueron trasladados a las aulas de clases”, expresó el sindicalista.





Maestros piden el 20%

Mientras tanto, los docentes del país están a la espera de que el titular del Mined apruebe un incremento con esta reforma al presupuesto y llegar al 20 por ciento de aumento salarial.



“Los maestros ya hicieron sus números, dicen que de los 89.1 millones que se le asignaron al Ministerio de Educación, que corresponden al 4%, a ellos les tocan 160 córdobas. Con esto se ajustaría el 20% que estábamos demandando en incremento salarial para este año”, dijo el profesor José Siero, de la Unidad Sindical Magisterial.



De Castilla expresó que el aumento a los maestros ya se dio a inicios del año, y que los 89 millones de córdobas “se utilizarán para la construcción de aulas a nivel nacional y reponer plata que se utilizó para pagar a los mil 500 maestros nuevos.”





Se han gastado más de 117 millones

El ministro de Educación dijo que “se le debe al presupuesto del Mined 117 millones de córdobas y se deben reponer. Se ha gastado en un montón de cosas que no estaban presupuestadas”, aseveró.



Sin embargo, De Castilla no detalló cuáles fueron los gastos extras que ha realizado esta Administración, y tampoco explicó sobre la licitación directa de 40 millones de córdobas para la compra de materiales de construcción y de ferretería, que fue denegada de momento por la Contraloría de la República.



“No se ha pedido aumento salarial con este reajuste, eso se hará conforme a la ley en el presupuesto de 2009 que se discutirá en noviembre próximo”, reiteró De Castilla.



Los maestros afirmaron que seguirán demandando un incremento salarial del 20%, para nivelarse con los educadores de la región. “En nuestro país el educador no llega a los 150 dólares y la meta es llegar a 300 dólares, según el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos del Milenio”, dijo Carlos Bojorge.