“Marianita” sigue en hospital, pero mejora

La condición de salud de “Marianita” es estable, se está recuperando. Tal como lo informó EL NUEVO DIARIO en su edición de ayer, la menor de 12 años, en una cirugía de cesárea, perdió a una niña que apenas logró pesar 600 gramos, según informaron médicos gineco-obstetras del Hospital de la Mujer “Bertha Calderón”.



Aunque el hermetismo de las autoridades del Ministerio de Salud, Minsa, y del “Bertha Calderón”, continuó ayer, lo cierto es que las organizaciones aglutinadas en la Red de Mujeres Contra la Violencia y la procuradora Especial para la Niñez, Norma Moreno, afirmaron por separado que la intervención para preservar la vida de “Marianita” fue la mejor decisión.



“Está bien de salud, tiene una evolución satisfactoria, aunque sigue en una de las salas de la Unidad de Cuidados Intensivos; para mantenerla separada del resto de mujeres tendrían que darle de alta hoy, pero por el enorme interés que han mostrado los medios de comunicación, es probable que no lo hagan”, dijo uno de los informantes.



En su natal Siuna, “Marianita” fue víctima de violación en repetidas ocasiones por su padre, quien luego de enterarse del embarazo de su hija se suicidó, y la menor fue abandonada a su suerte por su madre.



Los galenos del hospital agradecieron la intervención de las organizaciones no gubernamentales y la Procuraduría Especial de la Niñez para preservar la vida de “Marianita”, por sobre todas las cosas.



“Si seguía con el embarazo, como lo estaba haciendo, era seguro que fallecía, si ustedes no hacen público este caso, la niña hubiese tenido un desenlace fatal”, agregó la fuente.



Norma Moreno, Procuradora Especial para la Niñez, dijo que después de conocer la intervención quirúrgica realizada en “Marianita”, visitó el hospital “Bertha Calderón”, donde logró entrevistarse con el doctor Víctor Mantilla, Subdirector de Atención Médica, quien confirmó que la niña fue intervenida y estaba en recuperación satisfactoria.



“Nos aseguraron que está fuera de peligro y se le salvó de una muerte inminente, según las valoraciones médicas que se practicaron, todo esto para salvarle la vida a la niña. Considero que en este caso los doctores actuaron con la cautela adecuada, y apoyo la decisión de los galenos, quienes cumplieron con el derecho a la vida”, expresó Moreno.