Indultadas siguieron detenidas

44 mujeres que cumplían condena en el centro penal La Esperanza y que fueron beneficiadas con un indulto aprobado por la Asamblea Nacional, permanecieron detenidas ilegalmente durante 13 días a pesar de que el diario oficial La Gaceta había publicado desde el 13 de junio la lista de las indultadas.



A no ser por una persona que reclamó al diputado Enrique Quiñónez, presidente de la Comisión de Gobernación, que su familiar beneficiado por un indulto aún estaba preso, la resolución parlamentaria no se hubiera hecho efectiva por las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional.



“Desde el 28 de mayo que se aprobó la iniciativa de indultos, el 13 de junio que fue publicada en La Gaceta hasta ayer no les habían dado la libertad”, afirmó el diputado, quien acompañado de los también parlamentarios Carlos Gadea y Salvador Talavera, visitaron el centro penal La Esperanza para “verificar que las indultadas comenzaran a ser puestas en libertad”.



Detalló que tras conocer el retraso en el cumplimiento de los indultos, se comunicó con la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, y luego con el Sistema Penitenciario Nacional, que dio “la orden inmediata y comenzaron a poner en libertad a las beneficiadas”.



El diputado Quiñónez anunció que trabajan en una iniciativa que beneficiará a todos los internos que se encuentran con enfermedades crónicas para que reciban la gracia de la convivencia familiar “y no haya necesidad de indultarlos”.





Caso Hurtado

Quiñónez confirmó que el caso de William Hurtado, la persona que asesinó de varios disparos al periodista Carlos Guadamuz, aún no esta cerrado, y que junto a varias organizaciones defensoras de derechos humanos hacen gestiones para que el beneficio de convivencia familiar le sea revocado.



“Vamos a seguir insistiendo para que esa persona sea regresada al Sistema Nacional, porque no creemos en las argumentaciones que se dieron para otorgarle la convivencia familiar”, dijo.



Confirmó que pronto estará lista una iniciativa de Ley para que ni diputados ni organismos de derechos humanos se les impida entrevistarse a solicitud de los internos.