Cáritas de Costa Rica defenderá a migrantes

Los casos de los migrantes nicaragüenses que sean objeto de maltratos laborales, que no quieran reconocerles sus derechos o denuncias similares por parte de sus patrones, serán asumidos por un consultorio jurídico que Cáritas (Pastoral de la Iglesia Católica), abrirá en julio.



Gustavo Gatica, de Cáritas, informó la nueva noticia para los trabajadores migrantes que a veces son engañados o víctimas de vejámenes por patrones que se niegan a cumplir con la normativa de sus derechos laborales o los corren sin sus prestaciones de ley.



“Es un proyecto que iniciamos el 15 de julio. Podrán acudir todas aquellas personas que quieran denunciar alguna violación de sus derechos labores. Estará funcionando en las instalaciones de Cáritas”, expresó Gatica.



Adicional y lo más importante es que la atención del equipo jurídico será gratis y no sólo recibirá denuncias, sino que acompañarán a los denunciantes en sus reclamos ante las entidades pertinentes, es decir, los representarán.



“Es un esfuerzo para ir reduciendo la vulnerabilidad a que están expuestos, porque muchos migrantes laboran sin documentos y esto hace que tengan temor de denunciar a sus patrones, o bien se abstienen de hacerlo por miedo a perder el empleo”, sostuvo el responsable de la Pastoral de Movilidad Humana de Cáritas de Costa Rica.



Recordó que el hecho de que un trabajador no tenga sus documentos en regla no implica que no sea sujeto de derecho, por lo que la intención del servicio es que puedan ir con toda confianza a interponer demandas, en el caso de que valoren que les estén lesionando sus derechos.



“Toda persona que es contratada para una labor, de inmediato tiene derechos, no importa que esté indocumentada; a todos los cubre la ley, y es falso que si están irregulares no pueden reclamar sus derechos. Basta de temores”, reiteró Gatica.



Además de la instalación del Centro de Derechos Laborales, Cáritas realiza un estudio sobre la realidad laboral de los trabajadores migrantes, en especial con las domésticas, peones de la construcción y guardas, sectores donde es muy conocido que se dan violaciones al Código del Trabajo.





